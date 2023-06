Relegation 22/23: Bruck bezwingt Kindberg-Mürzhofen und hält die Klasse

Details Samstag, 17. Juni 2023 21:00

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SC Bruck an der Mur und dem FC Kindberg-Mürzhofen und dem. Das Hinspiel endete 1:1-Remis, womit nichts entschieden war. Bruck ging zu Hause als Favorit ins Spiel. Am Ende konnte sich der Tabellenvierzehnte der Landesliga gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Nord auch knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen. Das bedeutet, dass die Brucker den Klassenerhalt schaffen.

Führung für Bruck

Die Brucker starten druckvoll ins Match. Es ergeben sich auch gleich zwei Halbchancen, die aber nichts einbringen. Nach etwa zehn Minuten kommen dann auch die Kindberger besser ins Spiel. Bitter für die Hausherren: In der 15. Minute muss Goalie Lukas Thonhofer verletzt runter. Kai Maierhofer kommt für ihn. Die Brucker lassen sich vom Rückschlag aber nicht beirren. In der 32. Minute sollte es dann auch so weit sein. Schöner Konter und Mark Riegel überlupft den Goalie. Zum Pausenpfiff finden die Brucker noch zwei gute Möglichkeiten vor. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Kindberger gelangt der Ball zu 9 Tomic und der allein trifft vor dem Tor nur den Pfosten. Nach einem vermutlichen Foul an einem Kindberg folgt ein weiterer Konter, doch der Kindberger Golie pariert zur Ecke, die an der Latte landet.

Kindberg riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Kindbergern, die auch gleich eine Gelegenheit vorfinden, doch Goalie Maierhofer pariert. Kindberg riskiert jetzt mehr, was auch notwendig ist. Man braucht unbedingt den Ausgleich in der regulären Spielzeit. Bruck hingegen verwaltet die Führung und lauert auf Konter. In der 85. Minute Glück für die Gäste: Nach einer Ecke trifft Lukas Tomic die Latte - zum vierten Mal landet das Leder heute bereits am Aluminium. Kindberg wirft dann alles nach vorne. Es bleibt aber dabei. Bruck gewinnt mit 1:0 und darf über den Klassenerhalt jubeln.

SC Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - David Harrer, Gjergj Shabani, Nico Dormann, Gjin Gjinaj - Jakob Erlsbacher, Florian Stadler, Stipo Grgic, Armin Masovic, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Aleksandar Shalev, Brajan Grgic, Leke Krasniqi, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Jakob Pinitsch, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Ian Krenn, Julian Thomas Fauland, Jonas Sander, Lukas Katzenberger, Jonas Gwandner, Thomas Schwaiger



Trainer: Rene Pitter

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Kompliment an unsere Mannschaft. Die Burschen haben das heute sehr gut gemacht und auch verdient gewonnen. Doch auch Kompliment an Kindberg. Kindberg hat uns das Leben schwer gemacht. Uns war klar, dass es zwei enge Partien werden. So war es dann auch. Wir sind sehr glücklich über den Klassenerhalt, hätten das Spiel aber auch schon früher entscheiden können. Es ist toll, was alle Beteiligten diese Woche auf die Beine gestellt haben."

Rene Pitter (Trainer Kindberg): "Wir haben leider von den 4 Halbzeiten heute die erste Halbzeit komplett verschlafen! Gleich in der 2. Halbzeit hatten wir die Riesenmöglichkeit, auszugleichen! Wir haben dennoch eine sehr sehr gute Saison gespielt, nur die Krönung mit dem Aufstieg haben wir leider nicht geschafft! Wir hatten die Möglichkeit, Meister zu werden, haben das leider in den letzten fünf Minuten noch verhaut! Wir hatten eine zweite Chance über die Relegation und haben diese auch nicht genützt! Somit haben wir es gesamt gesehen auch nicht verdient! Wir werden nächste Saison wieder angreifen!"

