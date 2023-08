Filipovic-Doppelpack: Köflach schießt Wildon ab

Details Mittwoch, 09. August 2023 11:25

SV Raiffeisen Wildon blieb gegen ASK Mochart Köflach am Dienstagabend im Nachtragsspiel chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Das Spiel war am Wochenende aufgrund des starken Regens abgesagt worden. Dieses Mal konnte aber gespielt werden und die Köflacher präsentierten sich bärenstark.

Glasklare Sache

Die Köflacher starten druckvoll ins Spiel und es sollte nich lange dauern, ehe das 1:0 fällt. ASK Köflach markierte das 1:0 (6.) - die erste gute Chance des Spiels gehört den Köflachern, die nach einem langen Ball von Smoljan eine Ecke zugesprochen bekommen. Fabio Pistrich steigt am zweiten Pfosten am höchsten und köpft zurück zur Mitte, wo Grubesic zum 1:0 einschiebt. Mit der Führung im Rücken wollen die Köflacher nachlegen, was auch gelingt. Zunächst aber eine vergebene Chance: Filipovic flankt einen Freistoß an den zweiten Pfosten, wo Smoljan auftaucht und den Ball über Waltl hinweg ins Tor köpfen will. Der Schlussmann der Gäste kann den Ball gerade noch an die Latte lenken und ist wenig später direkt wieder gefordert, als Valasko aus kurzer Distanz zum Kopfball kommt. Dann aber doch das 2:0: Grubesic nimmt es am linken Flügel mit drei Spielern auf und bringt den Ball zur Mitte, wo Filipovic noch einen Gegenspieler austanzt und zum 2:0 einschiebt. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Wildon chancenlos

Für ruhige Verhältnisse sorgte Filipovic, als er das 3:0 für Köflach besorgte (53.) - Kapitän Kosorcic spielt einen starken Ball in den Lauf von Filipovic, der ohne Gegenwehr auf Waltl zuläuft und den Keeper der Gäste umrundet. Damit ist sein Doppelpack perfekt und er erzielt kurz darauf beinahe seinen dritten Treffer. In der 73. Minute überwand ASK Köflach die Abwehr von SV Wildon und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Horvath bekommt einen langen Ball zugespielt, den er perfekt verarbeitet. Der Köflacher Flügelspieler setzt sich noch gegen zwei Gegenspieler durch und spielt flach auf den eingelaufenen Grubesic, der nur mehr den Fuß hinhalten muss und den Doppelpack schnürt. Schließlich feierte Köflach gegen Wildon am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Für ASK Mochart Köflach geht es schon am Freitag bei USV Gnas weiter. SV Raiffeisen Wildon empfängt schon am Freitag SV Domaines Kilger Frauental als nächsten Gegner.

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Mit dem Ergebnis und dem Spielverlauf kann man nicht zufrieden sein. Wir müssen da auch klar drüber reden, was schief gelaufen ist. Am Freitag geht es aber schon wieder weiter."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Raiffeisen Wildon, 4:0 (2:0)

73 David Grubesic 4:0

53 Nikica Filipovic 3:0

30 Nikica Filipovic 2:0

6 Petar Smoljan 1:0

Aufstellungen:

Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Bozo Kosorcic (K), Raffael Horvath, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - David Grubesic, Fabio Pistrich, Nikica Filipovic Ersatzspieler: Christoph Kübek, Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Luca Hösele, Manuel Hödl, Florian Videk

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte (K) - Matej Hoic, Michael Wallner

