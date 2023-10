Fehring schlägt Tillmitsch und lacht erstmals von der Tabellenspitze

Details Freitag, 13. Oktober 2023 23:04

Ein Duell zweier spielstarker Mannschaften sahen die 300 Besucher bei der Partie zwischen dem UFC Fehring und dem SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Die beiden Trainer kennen sich schon sehr lange, haben vor 28 Jahren gemeinsam in der steirischen Auswahl gespielt und Geschichte geschrieben. Sie konnten damals den Daimler-Cup in Stuttgart gewinnen. Bei dieser Partie war jedoch kein Platz für Nostalgie - die beiden Teams schenkten sich nichts, blieben aber dennoch sehr fair. Am Ende blieben die drei Punkte in Fehring - die Heimischen setzten sich mit 2:0 durch.

Felix Glanz schloss einen Konter mustergültig ab

Anfangs taten sich die Hausherren noch schwer

Die Gäste starteten gut ins Spiel, suchten mit weiten Bällen die Tiefe und bereiteten so den Hausherren große Probleme. Nach zwei tollen Chancen der Auswärtigen - einmal traf Sven Dodlek nur die Stange und bei einer Möglichkeit scheiterte Filip Smoljan - stellten sich die Heimischen mit Fortdauer des Spiels besser auf die Gegner ein und setzten ebenfalls Akzente in der Offensive. Vorallem über die Seiten waren die Fehringer immer wieder gefährlich. In Minute erlöste Marco Lindner die Gastgeber er schlenzte die Kugel ins lange Eck und sorgte kurz vor der Halbzeitpause für die Führung der Hausherren.

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste zuerst am Drücker - die Schlüsselszene dieser Partie passierte in Minute 59. Nach einer vergebenen Möglichkeit von Timotej Polanc zelebrierten die Jungs von Coach Rainer Pein einen Bilderbuchkonter - diesen schloss Felix Glanz mustergültig ab und erhöhte auf 2:0. Jetzt war der Fisch eigentlich geputzt, die Panthers wirkten ein wenig demoralisiert und der UFC Fehring übernahm das Kommando. Einige Chancen der Hausherren blieben ungenützt - kurz vor Schluss wurde es aber noch einmal heiss im Stadion. In Minute 88 scheiterte Smoljan mit einem Kopfball - wenn der Ball drinnen gewesen wäre, hätte es womöglich noch spannend werden können. Am Ende blieben die drei Punkte in Fehring - die Heimelf holte sich den Sieg, welcher schlussendlich auch verdient war.

Fehring lacht von der Spitze - kann aber morgen wieder überholt werden

Der UFC Fehring krallt sich mit diesem Heimerfolg die Tabellenführung, kann aber morgen sowohl von Eggendorf/Hartberg Amateure, als auch vom ASK Köflach eingeholt werden. Dennoch ein beachtlicher Lauf der Fehringer, die zu Beginn der Saison viele verletzte Spieler vorgeben mussten und deshalb Startschwierigkeiten hatten.

Beim SV Tillmitsch geht es auf und ab - nach guten Spielen mit tollen Siegen, folgen unmittelbar danach wieder Niederlagen. Der Aufsteiger rangiert derzeit am neunten Platz, liegt aber trotzdem nur vier Punkte vom Tabellenführer entfernt. So ausgeglichen wie in dieser Saison war die Landesliga noch nie.

In der nächsten Runde gastiert Fehring beim SV Lebring, Tillmitsch empfängt den SV Lafnitz II.(20. Oktober 19 Uhr)

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Nach einem guten Start der Tillmitscher haben wir besser in die Partie gefunden und sind auch verdient in Führung gegangen. Nach einer Riesenchance von Tillmitsch haben wir das 2:0 gemacht. Schlussendlich hätten wir die Partie höher gewinnen müssen."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"In der Landesliga entscheiden Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten haben heute den Unterschied ausgemacht - deshalb hat Fehring verdient gewonnen."

UFC FEHRING - SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (43. Lindner), 2:0 (59. F. Glanz)

Sportplatz Fehring; 300 Besucher; Lödl - Wango - Gierer

Liveticker Fehring - Tillmitsch

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz, Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Michael Weitzer, Julian Fabian, Jan Patrick Unger



Trainer: Rainer Pein

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, BA Paul Krizanac , BA, Aldo LLambi, Lukas Liebmann, Yannick Koinegg, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch by René Dretnik Fotos: RIPU Sportfotos by René Dretnik Fotos: RIPU Sportfotos

