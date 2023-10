SV Wildon kommt bei FC Schladming nicht über Punkt hinaus

Details Freitag, 20. Oktober 2023 23:14

Der FC Schladming traf am Freitagabend in der Landesliga Steiermark auf den SV Wildon. Die Ennstaler wollten den fulminanten Sieg und die tollen bisherigen Saisonergebnisse bestätigen. Letztlich wurde daraus aber nichts, denn das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. Andererseits dürften die Schladminger mit dem Ergebnis wohl leben können, immerhin gehört Wildon heuer zu den Top-Klubs der Liga.

Teams neutralisieren sich

Die erste Halbzeit verlief ereignisarm, ohne nennenswerte Höhepunkte im Spiel. Trotz einiger Eckbälle und Freistöße konnten weder Schladming noch Wildon den Ball im Netz des Gegners unterbringen. Die Pausenansprache schien beiden Teams wenig Impulse gegeben zu haben, da die zweite Halbzeit ähnlich verlief wie die erste.

Schladming auf dem Vormarsch

In der 59. Minute bot sich FC Hohenhaus Tenne Schladming eine Topchance, als ein Schuss abgefälscht an die Stange ging. Die Zuschauer hielten den Atem an, aber der Ball übersprang fast den Torhüter. In der 64. Minute sah Johannes Felsner von Schladming die Gelbe Karte, gefolgt von Patrick Schlatte von Wildon in der 64. Minute. Beide Mannschaften bemühten sich, das Spiel zu dominieren, aber die Abwehrreihen hielten stand. In der 77. Minute setzte Sebastian Auer von FC Hohenhaus Tenne Schladming einen Super-Schuss aus 19 Metern ab, der jedoch vom gegnerischen Torhüter entschärft wurde. In der 90. Minute gab es nochmal Aufregung, als gleich zwei Spieler von Wildon im Strafraum lagen. Das Spiel endete schließlich mit einem torlosen 0:0-Unentschieden, und es wurden keine Tore in den 90 Minuten regulärer Spielzeit erzielt.

Insgesamt war es ein intensives Spiel, bei dem beide Mannschaften hart um den Sieg kämpften, aber die Abwehrreihen und Torhüter beider Teams zeigten eine starke Leistung und ließen keine Treffer zu. Somit endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden, das beide Mannschaften vor den nächsten Herausforderungen in der Saison stellt.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Wir haben heute leider den Sieg vergeben. Wir haben zu viele Chancen vergeben, aber sind mit dem Punkt auch zufrieden."

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Christoph Kollau, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig -



Ersatzspieler: Robin Kerschbaumer-Gugu, Daniel Krammel, Lars Kabusch, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, David Pitzl, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Albinos Mavriqi, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Mario Sommer, Kenan Iljazovic



Trainer: Roland Spreitzer

