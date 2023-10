SC Bruck/Mur weist USV Gnas in die Schranken

Details Freitag, 20. Oktober 2023 23:01

Am Freitagabend traf der SC Bruck in der steirischen Landesliga auf den USV Gnas. Die Gastgeber konnten sich letztlich klar und deutlich mit 4:0 durchsetzen und schießen sich weiter aus der Krise. Zur Pause führten die Murstädter mit 2:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte.

Starke Brucker

Die ersten 30 Minuten des Spiels waren von einer klaren Dominanz der Heimmannschaft geprägt. Schon in der 5. Minute musste der Gnas-Torwart Michael Sammer mit einer herausragenden Abwehrleistung eine frühe Führung der Brucker verhindern. Es war ein vielversprechender Start für die Brucker, die früh zeigten, dass sie Torgefahr ausstrahlten. In der 17. Minute gelang den Gastgebern schließlich der ersehnte Durchbruch. Ein Angriff über die linke Seite führte dazu, dass Gjergj Shabani das 1:0 erzielte. Die Brucker waren in dieser Phase sehr zielstrebig und konnten ihre Bemühungen in einen Treffer umwandeln. Auf der Gegenseite wurde Raphael Kniewallner im Strafraum gestoppt, was für die Gnaser eine verpasste Gelegenheit darstellte.

Kurz darauf drangen die Gastgeber erneut in den Gnaser Strafraum ein, und Leke Krasniqi schloss aus kurzer Distanz ab (20.), wodurch die Führung auf 2:0 ausgebaut wurde. Die Brucker zeigten sich äußerst effizient und nutzten ihre Chancen konsequent aus.

In der 29. Minute musste der Gnas-Stürmer Johannes Unegg verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen, was zu einem Wechsel führte, bei dem Justin Horvat für ihn ins Spiel kam. Dies war ein Rückschlag für die Gnaser, die bereits mit einem Rückstand kämpften.

Bis zur Halbzeitpause gelang es den Gnaser, das Spiel einigermaßen offen zu halten. Obwohl sie nicht zu klaren Torchancen kamen, schafften sie es, die Brucker daran zu hindern, ihre Führung weiter auszubauen. Der Halbzeitstand lautete 2:0 zugunsten der Brucker.

Entscheidung fällt

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gnaser eine Zeit lang durchaus ebenbürtig, konnten jedoch nicht gefährlich vor dem gegnerischen Tor werden. Die Brucker verpassten in der 66. und 69. Minute zwei gute Gelegenheiten hintereinander. Zunächst konnte der Gnaser Verteidiger Marko Trummer im Strafraum gleich gegen zwei Brucker klären, und dann verfehlte Matthias Pagger nach einer Flanke von der rechten Seite knapp das Ziel.

In der 78. Minute nutzten die Brucker einen Fehler in der Gnaser Abwehr aus, und Lukas Tomic erzielte das 3:0. Die Brucker zeigten erneut ihre Effizienz vor dem Tor. Die Gnaser versuchten, dem Spiel eine Wende zu geben, waren jedoch nicht in der Lage, den Rückstand aufzuholen.

In der 87. Minute beging Justin Horvat im Strafraum ein Foul, was einen Elfmeter für die Brucker zur Folge hatte. Lorenz Reisinger verwandelte den Elfmeter in der 88. Minute zum 4:0 und sorgte somit für den Endstand des Spiels. Die Brucker behielten ihre Dominanz bei und sicherten sich einen deutlichen Sieg.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Das war heute wieder eine Wahnsinnsleistung unserer Mannschaft. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Truppe hat das sehr gut gemacht. Wir hoffen, dass wir in den letzten drei Partie eine ähnliche Leistung bringen können. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic, Leke Krasniqi



Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Aleksandar Shalev, Benjamin Hadzic, Lukas Macher, Stipo Grgic, Marvin Folger-Wöls



Trainer: Dinan Pusculovic

Gnas: Michael Sammer - Sebastian Roth, David Friedl, Thomas Suppan, Marco Trummer - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, David Fink - Johannes Unegg, Fabian Horvat



Ersatzspieler: Marcell Ancsin, Andreas Koch, Jan Krobath, Stefan Thomas Strohmaier, Tobias Kölli, Justin Stefan Horvat



Trainer: Marko Kovacevic

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.