Lafnitz II vs. Lebring - Ein hart umkämpftes 0:0

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 17:58

In einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen Lafnitz II und dem SV Tiba Gady Raiffeisen Lebring gab es am Ende ein torloses Unentschieden, doch das Spiel war alles andere als ereignislos. Beide Mannschaften hatten ihre Momente, aber die besseren Chancen lagen auf Seiten von Lafnitz.

Tomislav Lipovac rettete den Lebringern den Punkt

Lafnitz startete äußerst energisch in die Partie und zeigte von Beginn an, dass sie auf Punkte aus waren. In den ersten 20 Minuten kontrollierten sie das Geschehen auf dem Platz und erarbeiteten sich einige vielversprechende Gelegenheiten. Doch dann übernahm Lebring das Ruder und kam ebenfalls zu gefährlichen Offensivaktionen.

Die letzte halbe Stunde des Spiels gehörte wiederum Lafnitz, die alles daran setzten, den Siegtreffer zu erzielen. Ihr Angriff drängte auf das Tor von Lebring, aber der starke Torwart Tomislav Lipovac erwies sich als souveräner Rückhalt für sein Team und vereitelte mehrere gefährliche Schüsse.

Obwohl Lafnitz II am Ende einen Punkt gewann, rutschten sie in der Tabelle auf den 15. Platz ab. Mit drei Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen in dieser Saison steht für sie weiterhin eine Herausforderung bevor.

Lebring bleibt fünfter ist aber dem Leader dicht auf den Fersen

Lebring hingegen verteidigte ihren fünften Platz, obwohl sie sicherlich auf einen Sieg gehofft hatten. Mit insgesamt sechs Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen zeigen sie sich weiterhin als starke Mannschaft in der Liga. In den letzten fünf Spielen konnten sie sieben von 15 möglichen Punkten sammeln, was Raum für Verbesserung offen lässt.

In den nächsten Partien wird SV Lafnitz II gegen ASK Mochart Köflach antreten, während SV Lebring einen Tag später Hofmann Personal Ilzer SV empfangen wird. Die Fans können gespannt sein, wie sich die Teams in ihren kommenden Spielen schlagen werden.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz II:

„Großen Respekt an meine Jungs. Einen so spielstarken Gegner so überzeugend zu bespielen zeugt von Qualität. Leider gelingt es uns derzeit nicht, die vorhandenen Chancen in Tore umzuwandeln. Es war ein super Spiel von beiden Mannschaften, dass zumindest subjektiv betrachtet einen Heimerfolg verdient gehabt hätte. Wir werden ab morgen weiter hart arbeiten und uns kommenden Freitag für unseren Aufwand belohnen.“

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Lafnitz ist gut in die Partie gestartet. Nach 20 Minuten haben wir ein wenig die Kontrolle übernommen und auch gute Möglichkeiten erspielt. Die letzte halbe Stunde waren die Gegner besser - unser Lipo hat uns mit seinen Paraden die Null gerettet. Kompliment an die kämpferische Leistung meiner Mannschaft!"

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Stefan Trimmel, Marc Kögl, Christoph Prasch - Zvonimir Plavcic, Ermin Mahmic, Georg Grasser (K), Maro Vrdoljak - Elias Neubauer, Timon Burmeister, Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Leonhard Gabbichler, Lukas Michael Stefaner, Marco Reiterer, David Kitting-Muhr



Trainer: Benjamin Posch , MSc

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Nejc Rober, Peter Tschernegg, Sebastian Mann, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Fabio Schwinger, Niklas Rauter, Benjamin Pummer, Josip Malinac



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

