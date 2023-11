So zirkelte Ilz-Leistungsträger Gölles seinen Freistoß ins Kreuzeck [Video]

Details Sonntag, 05. November 2023 18:42

Der Ilzer SV gewann am Samstag gegen den SV Lebring in der steirischen Landesliga überraschend und klar mit 3:1. Damit holen die Ilzer wichtige drei Punkte (zum Bericht). Besonders schön war der Treffer zum 2:0 von Stefan Gölles. Er versenkt das Leder im Stile von Beckham oder Messi per Freistoß im rechten oberen Eck. Da passte kein Blatt Papier zwischen Aluminium und Ball.

Gölles erzielte an diesem Tag zwei Tore und war ein wesentlicher Faktor beim Sieg der Ilzer.

