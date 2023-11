Lafnitz II verabschiedet sich mit Kantersieg - SV Frauental kommt unter die Räder

Details Sonntag, 12. November 2023 17:28

Die Zweitvertretung von SV Lafnitz fertigte SV Domaines Kilger Frauental am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Lafnitz II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Frauental einen klaren Erfolg.

Mit einem fulminanten Auftritt verabschiedete sich der SV Lafnitz II vor eigenem Publikum

Luca Romeo Butkovic steuerte zwei Treffer bei

Die Hausherren erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Jura Stimac traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Lukas Michael Stefaner den Vorsprung des Gastgebers. Mit dem 3:0 durch Patrick Ioan Gante schien die Partie bereits in der 29. Minute mit Lafnitz II einen sicheren Sieger zu haben. Frauental rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Doppelpack für die Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (60.) markierte Luca Romeo Butkovic wenig später seinen zweiten Treffer (67.). In der 76. Minute legte Maro Vrdoljak zum 6:0 zugunsten der jungen Lafnitzer nach. Schlussendlich setzte sich SV Lafnitz II mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Passabler Herbst von Lafnitz - inferiore Saison von Frauental

Lafnitz II muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Lafnitz II momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SV Domaines Kilger Frauental ist Lafnitz II weiter im Aufwind.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Frauental. Man kassierte bereits 39 Tore gegen sich. Die Gäste müssen in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Frauental bislang noch nicht. Der Angriff des Tabellenletzten ist mit 14 Treffern der erfolgloseste der Landesliga. Nun musste sich SV Domaines Kilger Frauental schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SV Frauental bleibt angespannt. Gegen SV Lafnitz II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz:

"Die Jungs haben sich für den Aufwand in den letzten Wochen belohnt. Mit dieser Leistung hat die Mannschaft eine super Energie für die nächsten Trainingswochen sowie für die Frühjahrsvorbereitung geschaffen."

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Völlig verdienter Sieg von Lafnitz! Für uns ändert sich durch diese Niederlage an der Situation fürs Frühjahr nicht wesentlich etwas. Wir müssen unsere Schlüsse aus den Spielen ziehen und die Mission Klassenerhalt im Frühjahr mit aller Intensität in Angriff nehmen!"

Landesliga: SV Lafnitz II – SV Domaines Kilger Frauental, 6:0 (3:0)

76 Maro Vrdoljak 6:0

67 Luca Romeo Butkovic 5:0

60 Luca Romeo Butkovic 4:0

29 Patrick Ioan Gante 3:0

13 Lukas Michael Stefaner 2:0

5 Jura Stimac 1:0

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Luca Romeo Butkovic, Lukas Michael Stefaner, Stefan Trimmel, Marc Kögl, Christoph Prasch - Georg Grasser (K), Elias Neubauer, Maro Vrdoljak - Jura Stimac, Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Aron Szakos, Michael Preisinger, Antonio Toni Trograncic, David Kitting-Muhr, Nico Resch, Harutjun Musikyan



Trainer: Benjamin Posch , MSc

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Marco Sundl, Jan-Peter Koch, Jan Ulrich, Denis Tubic - Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Tim Ciganovic, Daniel Schmölzer - Dominik Weiss, Christian Dengg (K)



Ersatzspieler: Karol Jania, Simon Lenz, Christof Hartinger, Paul Reisinger, Stefan Leitinger



Trainer: BEd Patrick Rieger

by René Dretnik

Foto:

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.