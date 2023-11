Drei-Tore-Gala – Hoic schießt SV Lebring ab!

Details Sonntag, 12. November 2023 17:53

Durch ein 3:1 holte sich SV Wildon in der Partie gegen SV Lebring drei Punkte. Die Spreitzer-Elf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich gegen den Lokalrivalen Lebring durch. Wildon überwintert an zweiter Stelle - eine beachtliche Leistung nach den Turbulenzen zu Saisonbeginn.

Matej Hoic (hier im Duell gegen Tillmitsch) traf dreimal

350 Zuschauer sahen, wie die Gäste die ersten zwanzig Minuten das Spiel bestimmten und die Hausherren in die eigene Hälfte drängten. Es dauerte bis zur 38. Minute ehe die Wildoner Fans ihre Jubelschreie loslassen durften. Nach einem Angriff über die linke Seite flankte - der erst kurz zuvor eingewechselte Kenan Iljazovic - einen Ball auf Matej Hoic und der Stürmer markierte das 1:0 für den Gastgeber.

Mit der Führung im Rücken wurde der SV Raiffeisen Wildon jetzt immer mutiger und aktiver nach vorne. Fast ident mit dem Pausenpfiff trafen die Hausherrn noch einmal ins Schwarze. Nach einer schönen Kombination von David Pitzl und Hoic erhöhte der Wildoner Legionär auf 2:0. Mit diesem Stand ging es in die Kabine.

Lebring war bemüht - es ging aber nichts

Im zweiten Durchgang probierten die Lebringer das Ruder noch herumzureißen, warfen alles nach vorne - aber Wildon machte hinten dicht. In Minute 59 sorgte Hoic mit seinem dritten Tagestreffer für die Vorentscheidung. Er traf nach einem Eckball, bei dem der Lebringer Keeper Tomislav Lipovac nicht gut ausgesehen hatte.

Den Gästen war dann nur noch ein Ehrentreffer gegönnt. In der 78. Minute brachte Jonas Lang das Netz für Lebring zum Zappeln. Schlussendlich verbuchte Wildon gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit Trainer Roland Spreitzer kehrte der Erfolg nach Wildon zurück - in zehn Runden wurden 23 Punkte geholt

Wildon schließt die Herbstsaison als Zweiter ab

SV Raiffeisen Wildon schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 27 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Die Saisonbilanz von SV Wildon sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte Wildon lediglich vier Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für SV Raiffeisen Wildon, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ganz hingegen sieht es beim SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring aus. Die Elf von Stefan Kammerhofer, die mit viel Ambitionen in die Saison startete und von vielen in der Liga als einer der Titelaspiranten galt, bleibt völlig hinter den Erwartungen. Obwohl die Offensive gerne ins gegnerische Tor (32) traf, blieb die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer die Achillesferse der Lebringer.

Stefan Kammerhofer bleibt mit seinem SV Lebring hinter den Erwartungen

Lebring wollte vorne mitspielen - rangiert nun aber auf den hinteren Plätzen

SV Lebring rutschte mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Lebring derzeit auf dem Konto. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte. Anstatt sich am Ende der Herbstsaison im vorderen Drittel zu befinden, rangiert man nun im hinteren Bereich - ist einem Abstiegsplatz näher, als einem Platz an der Sonne. Im Frühjahr muss beim SV Lebring einiges passieren.

Stimmen zum Spiel:

Roland Spreitzer, Trainer Wildon:

"Zum Saisonabschluß wollten wir im Derby vor eigenem Publikum voll anschreiben. Die Hinrunde war super, wir haben in zehn Runden 23 Punkte geholt, ein großes Lob an die Mannschaft. Jetzt geht es in die wohlverdiente Pause."

Martin Labugger, sportlicher Leiter Lebring:

"Ich gratuliere Wildon zum Sieg. Für uns ist es gut, dass diese verkorkste Herbstsaison vorbei ist."

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 3:1 (2:0)

78 Jonas Lang 3:1

59 Matej Hoic 3:0

47 Matej Hoic 2:0

38 Matej Hoic 1:0

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, David Pitzl, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Michael Wallner, Joshua Demirtas, Kenan Iljazovic



Trainer: BEd Roland Spreitzer

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Peter Tschernegg, Sebastian Mann, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Fabio Schwinger, Niklas Rauter, Benjamin Pummer, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd

by René Dretnik

Fotos: RIPU

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.