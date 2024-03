Die Regionalliga ruft: Herbstmeister Fehring ist für den Aufstieg gewappnet!

Details Mittwoch, 06. März 2024 07:19

Der UFC Fehring ist in der Landesliga das Team des Jahres. Im ersten Aufstiegsjahr holten die Oststeirer gleich den Vizemeistertitel, die heurige Hinrunde wurde mit dem Herbstmeistertitel abgeschlossen. Der Aufstieg liegt in greifbarer Nähe, ist Fehring aber wirklich reif für die Regionalliga? Ligaportal fragte nach.

Der UFC Fehring holt im zweiten Landesliga-Jahr den Herbstmeistertitel

Mit einem - verglichen mit anderen Landesliga-Teams - Mini-Budget schafft es der UFC Fehring jedes Jahr aufs Neue sportliche Erfolge einzufahren. Der Vizemeistertitel im Aufstiegsjahr war nur der Anfang, der Klub aus der Oststeiermark überwinterte heuer sogar als Herbstmeister. Sehr viele Spieler stammen aus der Region, alle Kicker identifizieren sich aber vollstens mit der Region und dem Verein. Das macht scheinbar den Unterschied aus.

Dem etwaigen Aufstieg wird in Fehring ganz entspannt entgegen gesehen. Das Stadion ist Regionalligatauglich, mit der Mannschaft wurde gesprochen - sollte der UFC Fehring in der nächsten Saison eine Liga höher spielen, sind fast alle wieder dabei. Nach dem Aufstieg aus der Oberliga Süd-Ost in der Saison 2021/2022 wäre ein neuerlicher Meistertitel eine wahre Glanztat.

Maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg des Vereins hat Trainer Rainer Pein. Er hat aus den individuellen Charakteren der Spieler eine Einheit geschaffen, wo jeder weiß, welche Stärken und Schwächen er hat und was seine Aufgabe ist.

Statements:

Matthias Heuberger, Obmann Stv. Fehring:

"Wir sind für den Aufstieg gerüstet, müssen aber nicht aufsteigen. Das beste Team der Liga wird aufsteigen, wenn wir am Ende der Saison das beste Team sind, dann steigen wir in die Regionalliga auf."

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Nach der sehr guten vorigen Saison haben wir gewusst, dass das zweite Jahr ein schwieriges wird. Obwohl wir einen Katastrophenstart hingelegt haben und aus den ersten drei Runden nur einen Punkt geholt haben und sogar die Tordifferenz negativ war. Wir haben uns zurück gekämpft und gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Wir sind eine eingespielte Truppe. Neun von elf Spielern stammen noch aus der Oberliga Mannschaft. Wir haben unsere Spiele mit Leidenschaft und Wille entschieden. Das hat den Unterschied ausgemacht. Wir freuen uns auf eine spannende Rückrunde."

Wordrap mit Trainer Rainer Pein:

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Das ÖFB-Cup-Spiel gegen Rapid Wien vor über 4000 Zuschauern."

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Nach meinem Karriereende als Amateurfußballer habe ich den Sport vermisst. Dass war die Tatsache warum ich ins Trainergeschäft eingestiegen bin."

Deine Lieblingsspeise?

"Hausmannskost"

Dein Lieblingsgetränk?

"Kamillentee"

Dein Lieblingsverein?

"FC Fehring"

Dein Lieblingsspieler?

"Toni Polster - weil mir seine lockere Art taugt."

Was magst du überhaupt nicht?

"Die Bundespolitik der letzten Jahre."

Was magst du ganz besonders?

"Familie und Freunde."

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Landesligameister."

Wer wird Meister in der Landesliga?

"Das wird wohl ganz eng, ich hoffe auf den UFC."

Wer steigt aus der Landesliga ab?

"Frauental hat schon relativ viel Rückstand, da wirds schwer. Ganz stark drück ich den Gnasern die Daumen, das Derby ist unser Saisonhighlight."

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

