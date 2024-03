Done it again! FC Schladming stellt SK Fürstenfeld wieder ein Bein [Video]

Details Freitag, 08. März 2024 21:34

FC Hohenhaus Tenne Schladming gewann das Freitagsspiel gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld völlig überraschend mit 3:1. Schon das Hinspiel ging mit 1:0 an die Ennstaler, die die Südoststeirer schon damals auf dem falschen Fuß erwischt hatten. Wer hätte sich das noch vor der Saison gedacht, dass Schladming als Aufsteiger sechs Punkte gegen Fürstenfeld holt? Wohl niemand - dennoch ist es passiert.

Felsner traf für die Schladminger

Fürstenfeld geht in Führung

Dabei verläuft die Partie zunächst nicht nach Wunsch der Gäste. Vor 250 Zuschauern stellte Elias Neubauer mit einem Schuss aus dir Distanz das 1:0 für Fürstenfeld sicher (14.). Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Dann aber die Überraschung: In der 35. Minute brachte Johannes Felsner den Ball im Netz des Heimteams unter. Die Schladminger bleiben jetzt am Drücker und sollten kurz darauf sogar in Führung gehen. Antonio Solaja stellte die Weichen für Schladming auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Damit ist das Spiel gedreht. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Blazevic erhöht auf 3:1

Im zweiten Durchgang drücken die Heimischen dann auf das Gaspedal. Man setzt den Gegner ordentlich unter Druck, doch man kommt nicht so richtig gefährlich vor das Tor. Die Ennstaler machen es da besser. Altmeister Marijan Blazevic versenkte die Kugel zum 3:1 für FC Hohenhaus Tenne Schladming (66.) und wird seinem Image als echter Goalgetter gerecht. Er wechselte erst in der Wintertransferzeit ins obere Ennstal. Damit führen die Schladminger jetzt mit zwei Toren Vorsprung. Fürstenfeld muss alles reinwerfen, wenn man die Niederlage abwenden will. Daraus wird aber nichts. Auch wenn Akos Fodor von FC Schladming in der 91. Minute Gelb-Rot sah. Am Ende punktete Schladming dreifach bei SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SK Fürstenfeld in der Tabelle stabil. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Fürstenfeld momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SK Raiffeisen Fürstenfeld. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

FC Hohenhaus Tenne Schladming muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprang FC Schladming auf den elften Platz der Landesliga. Schladming verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. FC Hohenhaus Tenne Schladming beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am Freitag muss SK Fürstenfeld bei UFC Fehring ran, zeitgleich wird FC Schladming vom SC Kalsdorf in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Unglaublich - wir haben verdient gewonnen und drei wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt. Wir haben von Beginn an das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Schon das 1:0 für Schladming fiel entgegen dem Spielverlauf."

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - David Fritz, Mario Krammer, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Jan Meimer, Edin Mujkanovic, Sebastian Prattes - Andreas Glaser (K), Elias Neubauer, Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Simon Sommer, David Fritz, Andreas Wilfling, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Vito Mörec



Trainer: Sascha Stocker

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn (K) - Kilian Danklmayer, Leonhard Ettlmayr, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Antonio Solaja, Marijan Blazevic



Ersatzspieler: Raphael Sablatnig, Martin Reiter, Akos Fodor, Christoph Kollau, Michael Kraft, Andreas Burgsteiner



Trainer: Peter Halada

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 1:3 (1:2)

66 Marijan Blazevic 1:3

39 Antonio Solaja 1:2

35 Johannes Felsner 1:1

14 Elias Neubauer 1:0

