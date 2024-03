SC Kalsdorf gewinnt Fünf-Tore-Krimi beim SC Bruck/Mur

Details Freitag, 08. März 2024 22:52

SC Stadtwerke Bruck/Mur und der SC Kalsdorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Kalsdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der Gast hatte im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Starke Kalsdorfer

Vor 150 Zuschauern markierte Mario Pilz die Führung für den SC Kalsdorf (7.) - er ist nach einem schönen Angriff zur Stelle. Bereits in der 15. Minute erhöhte Gregor Grubisic den Vorsprung von Kalsdorf. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann schlagen aber die Brucker zurück. Matthias Pagger verkürzte für SC Bruck/Mur später in der 25. Minute auf 1:2 - dem Treffer war ein Stellungsfehler der Gäste vorausgegangen.

Bruck holt auf

In der zweiten Halbzeit kommt es sogar noch dicker für die Gäste: In der 64. Minute erzielte Stipo Grgic das 2:2 für Bruck/Mur. Unglaublich - die Murstädter haben tatsächlich ein 0:2 aufgeholt und sind drauf und dran, das Match endgültig zu drehen. Jubeln sollten aber letztlich erst die Gäste. Der SC Kalsdorf schoss in der 85. Minute das Tor zum 3:2 - Vedran Vrhovac drückt das Leder über die Linie. Am Schluss siegte Kalsdorf gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Bei SC Bruck/Mur präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Bruck/Mur verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die Situation bei SC Stadtwerke Bruck/Mur bleibt angespannt. Gegen den SC Kalsdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Dreier sprang Kalsdorf auf den fünften Platz der Landesliga. Der SC Kalsdorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Kalsdorf derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SC Kalsdorf auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Freitag trifft SC Bruck/Mur auf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, Kalsdorf spielt am selben Tag gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Stimme zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Es war das erwartet schwere Spiel in Bruck - wir hatten eine überragende Anfangsphase, doch leider versäumt, das 3:0 zu machen. Durch den Anschlusstreffer haben wir die Kontrolle verloren. Nach dem Ausgleich hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. An diesem Abend wollten meine Jungs den Sieg wahrscheinlich um einen Tick mehr."

Philipp Gröblinger (Sportliche Leiter Bruck): "Wir haben die ersten 25 Minuten leider verschlafen. Für die Tatsache, dass wir sieben Ausfälle hatten, war die Leistung mehr als in Ordnung. Wir haben alles reingehauen, auch spielerisch können wir sehr zufrieden sein. Der Sieg von Kalsdorf war absolut glücklich, auch wenn wir dem Gegner natürlich gratulieren. Wir werden unser Ziel, einen gesicherten Platz im Mittelfeld nicht aus den Augen verlieren."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SC Kalsdorf, 2:3 (1:1)

85 Vedran Vrhovac 2:3

64 Stipo Grgic 2:2

25 Matthias Pagger 1:2

15 Gregor Grubisic 0:2

7 Mario Pilz 0:1

