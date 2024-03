SV Lebring entführt drei Punkte vom USV Gnas

Details Freitag, 08. März 2024 23:13

Für USV Gnas gab es in der Partie gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. SV Lebring erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte der Gast erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Marco Heil brachte Lebringer auf die Siegerstraße

Führung für Gnas

Beide Teams agieren sehr kompakt, wodurch es in der Anfangsphase kaum Strafraumszenen gibt. Die Gnaser gingen in der 37. Minute in Führung. Nach einem Corner von der linken Seite verlängerte Leo Kaufmann den Ball und David Friedl traf aus kurzer Distanz zur 1:0 Führung.

Lebring dreht Spiel

Nach der Pause kommen die Gäste aus Lebring mit mehr Schwung aus der Kabine und nach einer knappen Stunde können sie die Partie drehen. In der 58. Minute trifft Vuksanovic mit einem Freistoß- Aufsitzer aus halblinker Position zum 1:1. Nur wenige Minuten später bringen die Gnaser den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der Lebringer Heil trifft mit einem Flachschuss in der 61. Minute zur 2:1-Führung der Gäste ins lange Eck. Die Entscheiduung fällt in der 80 Minute, als der Moritz Zettl den Ball abfängt und auf Gnas-Goalie Michael Sammer zuläuft und zum 3:1 für Lebring trifft. Obwohl es noch gute Torgelegenheiten auf beiden Seiten gibt, ändert sich am Spielstand nichts mehr.

In der Tabelle liegt Gnas nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. Wo beim Heimteam der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. USV Gnas kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war Gnas in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). SV Lebring machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Lebring momentan auf dem Konto. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Am nächsten Freitag reist USV Gnas zu ASK Mochart Köflach, zeitgleich empfängt SV Lebring Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Hannes Steiner (Lebring-Boss): "Gnas ist verdient in Führung gegangen, dann haben wir in der zweiten Halbzeit versucht unser Spiel zu spielen, haben offensiver gespielt und mehr in die gegnerische Hälfte gedrängt. Wir haben uns so mehr Chancen erarbeitet und diese auch genutzt. Ich bin stolz auf die Burschen, dass sie diese Partie noch gedreht haben."

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Das 1:0 hätte uns eigentlich beflügeln sollen, weil die erste Halbzeit auch in Ordnung war. Jedoch spielten wir die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit sehr abwartend und passiv. War eigentlich nicht unser gemeinsamer Matchplan - nach dem zweiten Gegentreffer investierten wir wieder mehr für das Spiel und kamen auch zu guten Möglichkeiten. Wir nutzten sie nicht und schossen uns selber das dritte Gegentor. Kaufmann und Rossmann sind super Verstärkungen für uns, jedoch müssen wir als Team cleverer agieren. An dem werden wir weiterarbeiten."

Aufstellungen:

Gnas: Michael Sammer - David Friedl, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Rossmann, Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, David Fink (K), Stefan Thomas Strohmaier - Johannes Unegg, Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Marcell Ancsin, Marco Trummer, Raphael Kniewallner, Rene Wagist, Marc Pöllitsch, Jan Krobath



Trainer: Marko Kovacevic

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Peter Tschernegg, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Benjamin Pummer



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Martin Lanz, Herbert Rauter, Florian Gruber, Moritz Zettl



Trainer: Robert Kothleitner

Landesliga: USV Gnas – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:3 (1:0)

82 Moritz Zettl 1:3

64 Marco Heil 1:2

60 Nikola Vuksanovic 1:1

38 David Friedl 1:0

