Septett der Panthers: Tillmitsch packt gegen Heiligenkreuz die Geige aus

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch führte den Tus Heiligenkreuz am Waasen nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 vor. 350 Besucher sahen absolut dominante Gäste, die den Hausherren von Beginn an die Sachlage klar und deutlich erklärten.

Timotej Polanc traf dreimal

Das Spiel begann mit einer eindrucksvollen Präsenz, die die Atmosphäre im Stadion elektrisierte, vergleichbar mit den ersten Klängen eines epischen Musikstücks. Die Gäste aus Tillmitsch traten mit einer derartigen Anmut und Kraft auf, die sofort an den eröffnenden Akkord einer Symphonie erinnerte.

Bostjan Bizjak brachte die Panther in der zwölften Minute nach vorn. Ein Freistoß knallte in die Mauer, der Ball gelangte zu ihm und der slowenische Verteidiger zog aus 17 Metern genau ins lange Eck ab. Dieser Treffer war die Ouvertüre zu einer beeindruckenden Aufführung in sieben Akten.

Heiligenkreuz fand kein adäquates Mittel gegen unglaublich starke Tillmitscher

Timotej Polanc versenkte die Kugel mit einem Schlenzer zum 2:0 für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (32.). Die Begegnung entwickelte sich immer mehr zu einem mitreißenden Allegro an Tempo und Spannung, als Patrick Unterkircher den 1:2 von Tus Heiligenkreuz erzielte (39.). Kurz vor der Pause traf Filip Smoljan für SV Tillmitsch (40.). Nach Zuspiel von Thomas Maier umkurvte er den Heiligenkreuzer Torhüter und versenkte die Kugel im Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 3:1 Führung ihr Eigen nannten.

Auch in Durchgang zwei erlebten die Besucher viele Höhepunkte - der Taktstock blieb aber zur Gänze in den Händen des Tillmitscher Orchesters. Mit dem 4:1 (50.) sorgte David Schloffer für ruhige Verhältnisse und die Partie war entschieden.

Adam Radai traf drei Minuten nach seiner Einwechslung

Die vielen mitgereisten Fans aus Tillmitsch durften sich danach aber noch einer Zugabe erfreuen, denn ein Mann war heute ganz besonders in Geberlaune. Mit einem Doppelpack (61., 63.) korrigierte Polanc das Zwischenresultat auf 1:6. Eigentlich war Heiligenkreuz schon geschlagen, als Adam Radai das Leder zum 1:7 über die Linie beförderte (67.).

Der Schlusspfiff klang für die Zuschauer wie der letzte Akkord eines meisterhaften Konzerts, vergleichbar mit dem Nachhall eines unvergesslichen Musikstücks, das noch lange im Gedächtnis der Fans nachhallen wird. Die Tillmitsch Panthers überrannten ihre Gegner förmlich mit sieben Toren und fuhren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um die Teams

Bei Tus Heiligenkreuz präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto.

SV Tillmitsch machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Die bisherige Spielzeit von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Tillmitsch verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Tus Heiligenkreuz am Waasen tritt am kommenden Freitag bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring an, SV Tillmitsch empfängt am selben Tag SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Statements:

David Hirschmann, Pressesprecher Heiligenkreuz:

"Der Gegner war heute klar besser, was sich auch im Ergebnis widerspiegelt."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war ein verdienter Auswärtsdreier. Wir bleiben aber am Boden. Das ist nur eine Momentaufnahme. Gegen Bruck wartet ein schweres Spiel, da wollen wir an diese tolle Leistung anknüpfen."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:7 (1:3)

67 Adam Radai 1:7

63 Timotej Polanc 1:6

61 Timotej Polanc 1:5

50 David Kevin Schloffer 1:4

40 Filip Smoljan 1:3

39 Patrick Unterkircher 1:2

32 Timotej Polanc 0:2

12 Bostjan Bizjak 0:1

Aufstellungen: Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K) - Emre Koca, Manuel Leeb, Matej Pucko - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch, Nino Köpf



Ersatzspieler: Matej Radan, Luka Orsulic, Bence Latyak, Anei Polanec, Marco Heibl, Johannes Driesner



Trainer: Mag. Johannes Thier



SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Thomas Maier, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Patrick Krenn, Haris Hrustan, Dominic Andre Langbauer, Daniel Johannes Bernsteiner, Simon Johannes Scheucher, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch by René Dretnik Fotos: RIPU-Sportfotos

