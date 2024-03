Wichtiger Sieg: Ilz lässt gegen Frauental nichts anbrennen

Details Samstag, 09. März 2024 19:57

Frauental steckte gegen Ilzer SV eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Ilz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Ein wichtiger Sieg für die Ilzer in diesem Sechspunktespiel. Für Frauental wird die Lage allerdings immer präkerer.

Jonas Kohl traf zum 1:0

500 Zuseher sorgten für eine ausgelassene Stimmung

DIe Hausherren fanden vor 500 Besucher den perfekten Start. Für den Führungstreffer von Hofmann Personal Ilzer SV zeichnete Jonas Ferdinand Kohl verantwortlich (8.). Nach einer Flanke von links klatschte der Ball an die Stange und der junge Eigenbauspieler drückte den Ball über die Linie. Obwohl die Gastgeber noch einige Chancen vorfanden gab es bis zum Pausenpfiff keine weiteren Treffer und so ging es mit der Führung von Ilzer SV in die Kabine.

Ilz erzielte in der 54. Minute das 2:0. Ein Geniestreich von Stephan Gölles führte zu diesem Tor. Er führte einen Freistoß aus großer Distanz schnell aus, überraschte den Frauentaler Keeper Daniel Paul und schaffte es ihn zu überlupfen. Jetzt war der Braten eigentlich schon gegessen und die Partie entschieden.

Traumtor von Clemens Seifried

Clemens Seifried schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 3:0 für Hofmann Personal Ilzer SV in die Höhe. Sein Tor war besonders sehenswert - er versenkte die Kugel aus 30 Metern Entfernung im linken oberen Eck. Einige Möglichkeiten der Ilzer blieben noch ungenützt, Frauental war nach vorne hin nur ein Lüftchen. Somit feierte der Ilzer SV einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Domaines Kilger Frauental.

Ilz machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Hofmann Personal Ilzer SV derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Ilzer SV konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

So steht es um die Teams

Mit lediglich acht Zählern aus 16 Partien steht SV Frauental auf dem Abstiegsplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gäste im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 42 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Landesliga. Nun musste sich Frauental schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von SV Domaines Kilger Frauental wird immer größer. Gegen Ilz verlor SV Frauental bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Die Defensivleistung von Frauental lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Hofmann Personal Ilzer SV offenbarte SV Domaines Kilger Frauental eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft Ilzer SV auf FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, SV Frauental spielt tags zuvor gegen SV Raiffeisen Wildon.

Statements:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Das war über 90 Minuten gesehen ein völlig verdienter Sieg. Wir hatten die Kontrolle über die gesamte Spielzeit und haben sehr wenige Chancen zugelassen."

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Waren haben leider das nicht auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben und in der gesamten Vorbereitung gespielt haben. Der Ilzer Sieg war absolut verdient. Wir haben aber noch nicht aufgegeben, solange es rechnerisch noch immer möglich ist, die Klasse zu halten, werden wir alles daran zu setzen, dies auch zu schaffen."

Landesliga: Hofmann Personal Ilzer SV – SV Domaines Kilger Frauental, 3:0 (1:0)

76 Clemens Seifried 3:0

54 Stefan Goelles 2:0

8 Jonas Ferdinand Kohl 1:0

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Christoph Gschiel, Stefan Gölles, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal (K), Markus Hadler, Christoph Gruber



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Andreas Julian Tatschl, Simon Paier, Nico Bauer, Alexander Pieber, Fabian Wetl



Trainer: Christian Scheer

SV Domaines Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Denis Klinar - Sebastian Mann, Thomas Fauland, Nardi Lazaric, Borna Marton, Stefan Leitinger - Dominik Weiss, Christian Dengg



Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Joachim Jun. Koch, Marco Sundl, Jan Ulrich, Denis Tubic, Martin Gosch



Trainer: BEd Patrick Rieger

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

