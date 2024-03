Kein Sieger bei Krimi zwischen SV Wildon und ASK Köflach

Details Samstag, 09. März 2024 20:59

SV Raiffeisen Wildon und ASK Mochart Köflach teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich ASK Köflach vom Favoriten. Die Gäste waren im Hinspiel gegen SV Wildon in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 4:0-Sieg eingefahren. Die Wildoner lagen sogar bis zur Schlussphase mit 0:1 zurück, konnten letztlich aber zumindest einen Punkt zu Hause behalten.

Führung für Köflach

Die Köflacher starten druckvoll ins Spiel. Waltl im Tor der Wildoner muss gleich zu Beginn stark eingreifen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist er aber machtlos. Für das erste Tor sorgte Daniel Marinic - er ist nach einem Stanglpass zur Stelle. In der 32. Minute traf der Spieler von Köflach ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Gegenteil: Auch Wildon kommt jetzt besser ins Spiel. Hoic mit einem starken Antritt, doch der Köflacher Torwart hält. Zur Pause behielt ASK Mochart Köflach die Nase knapp vorn.

Wildon kann noch ausgleichen

Im zweiten Durchgang drückt Wildon dann aufs Gaspedal, riskiert, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Köflach spielt hingegen auf Konter und Waltl wird erneut zu einer Parade gezwungen. Dann ist Wildons Farnleitner im Mittelpunkt, doch der Köflacher Goalie pariert den Volleyschuss stark. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es dann doch 1:1. Für den späten Ausgleich war Max Rauter verantwortlich, der in der 86. Minute zur Stelle war. Schließlich gingen Wildon und ASK Köflach mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Raiffeisen Wildon in der Tabelle auf Platz drei. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt Köflach den zehnten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat ASK Mochart Köflach momentan auf dem Konto. ASK Köflach rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

Am kommenden Freitag trifft SV Wildon auf SV Domaines Kilger Frauental, Köflach spielt am selben Tag gegen USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte: „Der Punkt geht in Ordnung. Wir wussten, dass ein destruktiver Gegner bei einer Führung noch weniger machen würde, konnten uns aber im 2. Durchgang steigern. Es freut mich für Max, dass er beim Debüt angeschrieben und uns einen wichtigen Punkt gerettet hat.“

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver, Kenan Iljazovic - Nazar Gurban, Sandro Foda (K), Marc Möstl, Markus Farnleitner - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Miha Kancilija, Felix Pegam, Max Rauter, Joshua Demirtas



Trainer: Roland Spreitzer

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan, Tomislav Valasko, Luca Pistrich, Florian Videk - Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Daniel Marinic - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic (K)



Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Lukas Martin Schusteritsch, Rafael Josef Strommer, Raffael Horvath, Ben Schweinzer



Trainer: Goran Milicevi

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – ASK Mochart Köflach, 1:1 (0:1)

86 Max Rauter 1:1

32 Daniel Marinic 0:1

