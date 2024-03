Serie hält an: Blutjunge Lafnitzer zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Samstag, 09. März 2024 21:17

Eine mitreißende Partie wurde den 555 Besuchern in Lafnitz geboten. Die Differenz von einem Treffer brachte der Zweitvertretung von SV Lafnitz gegen Eggendorf/Hartberg Amat. den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Gastgeber traten mit einer sehr jungen Mannschaft auf, der Altersdurchschnitt lag bei 19,8 Jahren.

Der SV Lafnitz II ist das jüngste Team der Landesliga

Den ersten Treffer in dieser Partie verbuchten die Hausherren. In Minute elf traf Lafnitz II zum ersten Mal ins Schwarze. Nach einem Korner tankte sich Stefan Trimmel durch und versenkte die Kugel per Kopf in den Maschen. Lind Hajdari war zur Stelle und markierte das 1:1 von FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. (26.). Nach einer Hereingabe von der Seite bewies er großes technischen Können - zeigte eine perfekte Ballmitnahme - und traf ins gegnerische Gehäuse.

Für das zweite Tor von SV Lafnitz II war Marco Reiterer verantwortlich, der in der 36. Minute das 2:1 besorgte. Das Zuspiel stammte von Luca Romeo Butkovic, der ihm nach einer schönen Einzelaktion den Ball quer legte. Zur Pause war die Heimmannschaft im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs krönte Butkovic seine Leistung mit einem Treffer und schoss die Kugel zum 3:1 für Lafnitz II über die Linie (54.). Als Assistgeber fungierte Kapitän Marc Kögl. SV Lafnitz II musste den Treffer von Emir Redzic zum 2:3 hinnehmen (74.). Der Eggendorfer traf nach einem Foulelfmeter vom Punkt. In den 90 Minuten war Lafnitz II im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Eggendorf/Hartberg Amat. und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

So steht es um die Teams

Die drei Punkte brachten für SV Lafnitz II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Lafnitz II ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bei Eggendorf/Hartberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den achten Platz in der Tabelle ein. Die Situation bei FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. bleibt angespannt. Gegen SV Lafnitz II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auch wenn Lafnitz II mit sechs Niederlagen seltener verlor, steht Eggendorf/Hartberg Amat. mit 24 Punkten auf Platz acht und damit vor SV Lafnitz II.

Am kommenden Freitag tritt Lafnitz II bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an, während Eggendorf/Hartberg einen Tag später Hofmann Personal Ilzer SV empfängt.

Statements:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz:

"Das Spiel hat gehalten, was es versprochen hat. Es haben zwei coole Mannschaften gegeneinander gespielt. Wir haben das glücklichere Ende gefunden, der Sieg war aber dennoch verdient. Unsere Philosophie ist es junge Spieler auf ihrem nächsten Karriereschritt zu unterstützen. Somit werden auch gewisse Ergebnisziele am Ende des Tages erreicht."

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg Amateure:

"Ein sehr flottes und sehr fair geführtes Spiel von zwei guten Mannschaften! Ein Remis wäre das leistungsgerechte Ergebnis gewesen!"

Landesliga: SV Lafnitz II – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 3:2 (2:1)

74 Emir Redzic 3:2

54 Luca Romeo Butkovic 3:1

36 Marco Reiterer 2:1

26 Lind Hajdari 1:1

11 Stefan Trimmel 1:0

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Pascal Legat - Nikolasz Ticián Nagy, Nico Resch, Stefan Trimmel, Christoph Prasch - Luca Romeo Butkovic, Marco Reiterer, Michael Preisinger, Marc Kögl (K) - Jura Stimac, Maro Vrdoljak



Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Viktor Drocic, Mink Martin Peeters, Huba Homann, Jan Moser



Trainer: Benjamin Posch , MSc

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Michael Hutter, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Sam Schutti, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Damjan Kovacevic, Can Kisa, Nelson Prenner, Jakob Mauerhofer, Marcel Laschet



Trainer: Markus Karner by René Dretnik Fotos: Next Level Football Marketing

