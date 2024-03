Tillmitsch weiter auf Siegeskurs - dritte Pleite von SC Bruck/Mur in Serie

Details Freitag, 15. März 2024 22:07

Ein Tor machte den Unterschied – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch siegte mit 2:1 gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur. Die Gäste aus Bruck verkauften sich aber sehr gut und machten es bis zum Schluss noch spannend.

David Schloffer war der Antreiber im Mittelfeld

Drei Top-Chancen für Tillmitsch in den ersten zehn Minuten

Nach dem furiosen Auftaktsieg in der vergangenen Woche wollte die Panther vor eigenem Publikum wiederum für ein Spektakel sorgen. In den ersten acht Minuten hätte es bereits dreimal im Kasten der Brucker klingeln können. Es war aber wie verhext, der Ball wollte nicht ins Tor.

In der 31. Minute sahen die 450 Zuschauer das Einstandstor von Neuzugang Thomas "Charly" Maier in der Nunner-Arena. Nach einer schönen Kombination durch die Mitte landete der Ball bei Timotej Polanc, der mit einer präzisen Flanke den Torschützen bediente und dieser konnte das Spielgerät im Rutschen über die Linie befördern. Wobei für die Brucker der Ball nicht über der Linie war - sie protestierten lautstark - allerdings ohne Erfolg - der Treffer zählte.

Jetzt wurde die Partie ein wenig spektakulärer, die Hausherren konnten dem Spiel mehr ihren Stempel aufdrücken. Aber auch die Brucker kamen noch zu einer Chance: Nach einem Freistoß setze Mark Riegel einen Volley ab - der Ball ging nur knapp drüber.

Timotej Polanc legte ein Tor auf und machte eines selbst

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Timotej Polanc seine Chance und schoss das 2:0 (43.) für die Heimmannschaft. Nach einem präzise ausgeführten Freistoß schraubte sich der Slowene am Fünfer hoch und köpfte ohne Probleme ein. Mit der Führung für SV Tillmitsch ging es in die Kabine.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte tat sich nicht viel. Tillmitsch schaffte es nicht in die Gefahrenzone einzudringen und Bruck kam auch nie in die Box der Gegner hinein. In Minute 70 hatte Filip Smoljan das 3:0 auf den Beinen. Nach einer schönen Balleroberung sprintete der Tillmitscher Stürmer alleine aufs Tor zu, spielte noch einen Verteidiger aus und schob dann den Ball am Tor vorbei.

Noch sind 15 Minuten zu absolvieren. Der Gewinner dieser Partie steht wohl schon fest den beide Mannschaften haben in der zweiten Hälfte deutlich zurück geschalten so ganz nach dem Prinzip Tillmitsch muss nicht und Bruck kann nicht. Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten dieser Begegnung wurden dann noch richtig heiss. Bruck war auf einmal vollen Mutes die Partie doch noch zu drehen und schaffte in der Nachspielzeit (91.) den Anschlusstreffer. Nach einem Eckball nahm sich Simon Staber ein Herz und zog aus fünf Metern ab. Bei diesem Schuss war Panthers-Goalie Markus Gröbacher chancenlos. Letzten Endes holte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen die Gäste drei Zähler und bleibt dem Tabellenführer UFC Fehring dicht auf den Fersen.

Bruck-Trainer Dinan Pusculovic lobte seine Mannschaft

So steht es um die Teams

SV Tillmitsch behauptet nach dem Erfolg über SC Stadtwerke Bruck/Mur den zweiten Tabellenplatz. Die Saison des Aufsteigers verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Tillmitsch nun schon zehn Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Seit sechs Begegnungen hat SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SC Bruck/Mur belegt momentan mit 18 Punkten den 14. Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 32:32 ausgeglichen. Bruck/Mur kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. SC Stadtwerke Bruck/Mur bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am nächsten Freitag reist SV Tillmitsch zu FC Hohenhaus Tenne Schladming, zeitgleich empfängt SC Bruck/Mur SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimmen zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war eindeutig ein Arbeitssieg. Bruck war sehr gut, auch solche Spiele muss man gewinnen. Man darf auch nicht ausser Acht lassen, dass beim Gegner einige Spieler bereits in der zweiten Liga gespielt haben. Man muss immer demütig bleiben."

Dinan Pusculovic, Trainer Bruck/Mur:

"Wir sind nach dem 7:1 Sieg von Tillmitsch am letzten Wochenende mit viel Respekt angereist. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob ausprechen. Das war unsere beste Saisonleistung. Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert. Wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt. Beide Tore waren sehr fraglich, aber so ist das eben im Fußball. Wir werden weiter angreifen und ich bin überzeugt, dass wir unser Saisonziel schaffen werden."

Landesliga: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:1 (2:0)

91 Simon Staber 2:1

43 Timotej Polanc 2:0

31 Thomas Maier 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch:

Markus Gröbacher - David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Thomas Maier, Timotej Polanc - Filip Smoljan

Ersatzspieler: Patrick Krenn, Haris Hrustan, Dominic Andre Langbauer, Daniel Johannes Bernsteiner, Simon Johannes Scheucher, Adam Radai

Trainer: Bernd Windisch

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lukas Macher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic

Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Christoph Graschi, Simon Staber, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Dario Sekic

Trainer: Dinan Pusculovic

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

