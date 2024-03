ASK Köflach schießt USV Gnas mit 5:0 aus dem Stadion

Details Samstag, 16. März 2024 03:48

ASK Mochart Köflach erteilte USV Gnas eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für ASK Köflach. Köflach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gnas einen klaren Erfolg. ASK Mochart Köflach hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen. Schon zur Pause führten die Köflacher bereits mit 3:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte.

Klare Sache

Die Gnaser beginnen nervös und bereits in der zweiten Minute muss Gnas-Goalie Michael Sammer einen Schuss von Fabio Pistrich halten. Wenig später erfolgt der nächste Angriff der Hausherren. Diesmal rettet der Pfosten die Gnaser vor einem frühen Führungstreffer (5.). Mit vereinten Kräften kann sich die Gnaser Abwehr befreien. Dann ist es aber so weit. Nach einem schönen Spielzug der Köflacher gelingt Fabio Pistrich der Führungstreffer zum 1:0 (11.). Einen weiten Pass aus der Abwehr der Köflacher nimmt Nikola Salika nach der Mittellinie auf, läuft der Gnaser Abwehr auf und davon und stellt auf 2:0 (25.). Nach einem Fehlpass in der Gnaser Verteidigung erhöhten die Gastgeber kurz vor der Pause durch Nikica Filipovic auf 3:0. Kurz darauf ertönte der Pausenpfiff des Unparteiischen.

Glasklare Sache

Im zweiten Durchgang versucht Gnas-Trainer Kovacevic mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, woraus aber nichts wird. Nach einem Pressball läuft Nikica Filipovic der Gnaser Abwehr davon und schiebt das Leder zum 4:0 ein (77.). In der 87. Minute spielen sich die Köflacher über die rechte Seite zur Mitte durch und stellten durch den eingewechselten Raffael Horvath auf 5:0. Die Gnaser fanden in diesem Spiel kaum nennenswerte Torchancen vor. In der nächsten Runde empfängt der USV Gnas den SV Frauental.

Mit dem Dreier sprang ASK Mochart Köflach auf den sechsten Platz der Landesliga. ASK Köflach verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Köflach beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von USV Gnas immens. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Gnas kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Seit vier Spielen wartet USV Gnas schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Freitag reist ASK Mochart Köflach zu Tus Heiligenkreuz am Waasen, zeitgleich empfängt Gnas SV Domaines Kilger Frauental.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe. Ich hätte nach dem Spiel gegen Lebring nicht so viel rotieren dürfen, sondern auf Mechanismen zurückgreifen, die funktionieren. Wir werden beim nächsten Spiel definitiv wieder ein anderes Gesicht zeigen."

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Nik Sturm - Lukas Martin Schusteritsch, Tomislav Valasko, Luca Pistrich - Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer, Daniel Marinic - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic (K)



Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Rafael Josef Strommer, David Grubesic, Raffael Horvath, Alexander Laschat, Florian Videk



Trainer: Goran Milicevic

Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, Rene Wagist, David Friedl - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Daniel Zimmermann, Marc Pöllitsch, David Fink - Johannes Unegg, Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Marcell Ancsin, Sebastian Roth, Clemens Lerner, Andreas Koch, Stefan Thomas Strohmaier, Tobias Kölli



Trainer: Marko Kovacevic

Landesliga: ASK Mochart Köflach – USV Gnas, 5:0 (3:0)

87 Raffael Horvath 5:0

77 Nikica Filipovic 4:0

46 Nikica Filipovic 3:0

25 Niko Salika 2:0

11 Fabio Pistrich 1:0

Foto: Alois Niederl

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.