FC Schladming entführt drei Punkte vom SC Kalsdorf

Am Freitag verbuchte FC Hohenhaus Tenne Schladming einen 2:0-Erfolg gegen den SC Kalsdorf. FC Schladming war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 1:0 durchgesetzt. Damit feiern die Schladminger den zweiten Sieg im zweiten Spiel im Frühjahr zu schließen zu Kalsdorf auf. Man liegt auf Rang 11 nur einen Zähler hinter den Kalsdorfern.

Elfer für Schladming

Der Gast erwischt einen Blitzstart ins Spiel. Es gibt nach wenigen Augenblicken Elfmeter für die Ennstaler nach einem Handspiel. Leonhard Ettlmayr tritt an und verwandelt in der vierten Minute zur frühen Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Schladminger nachlegen, sie haben aber Glück, dass es nicht 1:1 steht. Ein Ball kracht nämlich an die Latte. Im Gegenzug hat Schladming eine Top-Gelegenheit, es bleibt aber beim 1:0 für die Gäste. Schließlich schickte Referee Stefan Grasser beide Teams mit der knappen Führung für Schladming in die Kabinen.

Kalsdorf riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert Kalsdorf mehr. Was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Während die Schladminger auf Kontergelegenheiten warten, zunächst aber immer wieder scheitern. Die beste Chance hat Blazevic, der nach einem Stanglass in Folge einer schönen Seitenverlagerung von Unterberger nicht am Verteidiger vorbei über die Linie bekommt. Die Kalsdorfer versuchen mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 2:0. Unterberger ist per wuchtigem Kopfball zur Stelle. Letzten Endes ging FC Schladming im Duell mit dem SC Kalsdorf als Sieger hervor.

Kalsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber rutschten mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Schladming aus und brachte eine Verbesserung auf Platz elf ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am nächsten Freitag reist der SC Kalsdorf zu SK Raiffeisen Fürstenfeld, zeitgleich empfängt FC Hohenhaus Tenne Schladming SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Ich kann unserer Mannschaft nur ein Kompliment machen. Das war heute wieder eine tolle Leistung, wo wir uns mit drei Punkten belohnen konnten. Wir hätten das Spiel nur vielleicht früher entscheiden können. Wenn wir uns jemand gesagt hätte, dass wir mit zwei Siegen ins Frühjahr starten, hätten wir es natürlich genommen."

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Rok Sirk, Daniel Steinwender, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Chris Weigelt, Raphael Glanznig, Roland Schadl, Sanel Hodzic, Lukas Grabner, Diter Duricic



Trainer: Mag. Jörg Schirgi

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Kilian Danklmayer, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Antonio Solaja, Marijan Blazevic



Ersatzspieler: Christian Krenn, Martin Reiter, Daniel Krammel, Christoph Kollau, Michael Kraft, Andreas Burgsteiner



Trainer: Peter Halada

Landesliga: SC Kalsdorf – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 0:2 (0:1)

82 Andre Unterberger 0:2

4 Leonhard Ettlmayr 0:1

