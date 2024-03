Nach 0:0 zur Pause: SV Wildon feiert Kantersieg beim SV Frauental

Details Samstag, 16. März 2024 04:07

Mit 0:4 verlor SV Frauental am vergangenen Freitag deutlich gegen SV Wildon. Die Überraschung blieb aus: Gegen Wildon kassierte Frauental eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte SV Raiffeisen Wildon einen 1:0-Sieg für sich reklamiert. Dabei stand es zur Pause noch 0:0 und Frauental hatte sogar Vorteile, doch der Reihe nach.

Keine Treffer

Die Frauentaler starten druckvoll ins Spiel. Man will ein schnelles Tor erzielen, woraus aber nichts. Wildon kann immer wieder retten, nach vorne geht aber wenig. Dann werden auch die Wildoner stärker im Offensivspiel, Tor fällt aber keines. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Rot für Frauental, Wildon zieht davon

Das ändert sich im zweiten Durchgang schlagartig. In der 50. Minute ging es schließlich bergab für SV Domaines Kilger Frauental, als man in Person von Jan-Peter Koch einen Platzverweis wegen Torraubs kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Dann glänzt Wildons Matej Hoic. Er trifft im Doppelpack für SV Wildon (61./71.). Für das 3:0 des Gasts sorgt Max Rauter, der in Minute 84 zur Stelle war. Tiziano Klamler stellte schließlich in der 90. Minute den 4:0-Sieg für Wildon sicher. Am Schluss siegte SV Raiffeisen Wildon gegen SV Frauental.

Frauental bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Landesliga. Mit lediglich acht Zählern aus 17 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von SV Domaines Kilger Frauental zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 14 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Frauental alles andere als positiv.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte SV Wildon die Position im oberen Tabellendrittel. Mit nur 19 Gegentoren stellt Wildon die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von SV Raiffeisen Wildon verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Wildon nun schon neun Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

Frauental steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Wildon mit aktuell 31 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

SV Domaines Kilger Frauental tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Gnas an. Einen Tag später empfängt SV Raiffeisen Wildon FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Heute wurde das Spiel von der Bank entschieden. Es ist ganz wichtig, dass wir auch einmal von außen nachlegen können. Wir haben einen guten ausgeglichenen Kader und das hat sich heute ausgezahlt. Das ist der Lohn von guter Vereinsführung und Transferpoltik.“

Patrick Rieger (Trainer Frauental): "In der ersten Halbzeit war es eine gute Reaktion auf das Ilz-Spiel mit Tormöglichkeiten, für uns aber auch für Wildon. Daher der gerechte Pausenstand. Aus der Pause kamen wir auch mit richtig guter Energie, aber die Rote Karte nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung von uns hat am Ende dann den Unterschied gemacht! In Unterzahl gegen eine Spitzenmannschaft wie Wildon ist es sehr schwer, etwas Zählbares mitzunehmen!"

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Jan Ulrich, Denis Klinar - Sebastian Mann, Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland, Denis Tubic - Dominik Weiss, Christian Dengg



Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Konrad Frölich, Nardi Lazaric, Julian Christof, Martin Gosch, Stefan Leitinger



Trainer: Patrick Rieger

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Felix Pegam, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K) - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Marco Haar, Tiziano Klamler, Miha Kancilija, Max Rauter



Trainer: Roland Spreitzer

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SV Raiffeisen Wildon, 0:4 (0:0)

90 Tiziano Klamler 0:4

84 Max Rauter 0:3

71 Matej Hoic 0:2

61 Matej Hoic 0:1

Details

