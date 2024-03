Die Serie hält: Blutjunge Lafnitzer düpieren auch den Tabellenführer Fehring

Details Samstag, 23. März 2024 00:16

Die Reserve von SV Lafnitz stellte UFC Fehring ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Lafnitz II hat mit dem Sieg über Fehring einen Coup gelandet.

Lafnitz feiert einen Heimsieg gegen den Herbstmeister

Kurz vor dem Pausenpfiff markierte SV Lafnitz II das 1:0 (45.). Nach einer Flanke ins Halbfeld wurde ein Kopfball zuerst noch geblockt, den Abpraller konnte Andreas Radics dann aber verwerten. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

In der Anfangsphase des zweiten Durchganges konnte der Tabellenprimus ausgleichen. Für das 1:1 von UFC Fehring zeichnete Tobias Koller verantwortlich (69.). Sein Schuss aus etwa 15 Metern wurde unhaltbar abgefälscht. In Minute 71 bewies Lafnitz-Coach Benjamin Posch ein Goldhändchen bei einem Wechsel. Er brachte Nikolasz Tician Nagy für Antonio Trograncic. Nur drei Minuten nach seinem Eintausch traf die Leihgabe aus der Einsergarnitur zum 2:1 (75.).

So steht es um die Teams

Lafnitz II baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Nach einem Steilpass in die Mitte wollte Nejc Omladic diesen klären - er beförderte den Ball aber im Rutschen in der 83. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von SV Lafnitz II auf 3:1. Zum Schluss feierte Lafnitz II einen dreifachen Punktgewinn gegen Fehring.

SV Lafnitz II klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Lafnitz II momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SV Lafnitz II in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Zehn Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat UFC Fehring derzeit auf dem Konto. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen Lafnitz II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Aber auch im Herbst sind die Fehringer nicht so souverän gestartet, haben ihre Siegeslauf erst mit Fortdauer der Saison begonnen.

Während SV Lafnitz II am kommenden Freitag SK Raiffeisen Fürstenfeld empfängt, bekommt es Fehring am selben Tag mit Hofmann Personal Ilzer SV zu tun.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer SV Lafnitz II:

„Fehring hat sehr gut verteidigt und uns durch ihr Umschaltspiel gefordert. Die Jungs haben das super wegverteidigt und vor allem in der zweiten Halbzeit im eigenen Ballbesitz Geduld gezeigt, sich einige Chancen erarbeitet und am Ende bei den entscheidenden Momenten Ruhe bewahrt. Ein großes Lob an alle Beteiligten.“

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir waren absolut am Limit. Leider hat es gegen verstärkte Lafnitzer nicht gereicht."

Landesliga: SV Lafnitz II – UFC Fehring, 3:1 (1:0)

83 Eigentor durch Nejc Omladic 3:1

75 Nikolasz Tician Nagy 2:1

69 Tobias Koller 1:1

45 Andreas Radics 1:0

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Pascal Legat - Georg Grasser (K), Nico Resch, Stefan Trimmel, Marc Kögl - Andreas Radics, Mink Martin Peeters, Antonio Toni Trograncic, Ermin Mahmic - Zvonimir Plavcic, Maro Vrdoljak



Ersatzspieler: Leonhard Gabbichler, Lukas Michael Stefaner, Nikolasz Ticián Nagy, Michael Preisinger, Christoph Prasch



Trainer: Benjamin Posch , MSc

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Julian Fabian, Christian Landl, Tobias Koller, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz



Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Jakob Fink, Maximilian Lindenmann, Michael Weitzer, Jan Patrick Unger, Christopher Spanring



Trainer: Rainer Pein

by René Dretnik

Foto: picdrop/Lukas Auer

