Sirk sorgt für Kalsdorfer Last-Minute-Sieg beim SK Fürstenfeld

Details Samstag, 23. März 2024 04:19

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SC Kalsdorf mit 3:2 gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Kalsdorf hatte mit 3:2 die Oberhand behalten.

Fürstenfeld dreht Spiel

Die Schladminger starten schwungvoll ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Vor den Augen der 300 Zuschauer stellte dann aber Kalsdorfs Daniel Steinwender entgegen des Spielverlaufs das 1:0 für den Gast sicher (18.). SK Fürstenfeld hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Edin Mujkanovic den Ausgleich (23.). Damit ist wieder alles offen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Kalsdorf jubelt

Gleich nach Wiederbeginn haben die Fürstenfelder das Spiel gedreht. Andreas Glaser versenkte den Ball in der 47. Minute im Netz des SC Kalsdorf. Allerdings schlagen nun die Kalsdorfer zurück. Lukas Skrivanek schoss für Kalsdorf in der 55. Minute das zweite Tor. Das Spiel ist dann auf Messers Schneide. Beide Teams wollen die drei Punkte. Holen sollte sie sich letztlich der Gast. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Rok Sirk rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für den SC Kalsdorf in greifbare Nähe. Letzten Endes holte Kalsdorf gegen Fürstenfeld drei Zähler.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt SK Raiffeisen Fürstenfeld den sechsten Platz in der Tabelle ein.

Der SC Kalsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprang Kalsdorf auf den vierten Platz der Landesliga. Die Defensive des SC Kalsdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am Freitag muss SK Fürstenfeld bei der Zweitvertretung von SV Lafnitz ran, zeitgleich wird Kalsdorf von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Wir haben viel Herz und Leidenschaft reingesteckt, waren dem Siegtor näher und stehen am Ende mit leeren Händen da. So grausam kann Fußball sein."

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "In einem extrem schweren Auswärtsspiel hatte meine Mannschaft bis zum Ende den Glauben daran, das spiel gewinnen zu können! Das Spiel war taktisch auf einem enorm hohen Niveau. Jetzt wollen wir den Blick in der Tabelle nach oben richten!"

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - David Fritz, Andreas Wilfling, Christoph Friedl - Tobias Goldgruber, Edin Mujkanovic, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Elias Neubauer



Ersatzspieler: Simon Sommer, Mario Krammer, Jan Felix Ritter, Peter Kandlhofer, Florian Jessenitschnig, Vito Mörec



Trainer: Sascha Stocker

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Raphael Glanznig, Roland Schadl, Rok Sirk, Sanel Hodzic, Diter Duricic



Trainer: Jörg Schirgi

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SC Kalsdorf, 2:3 (1:1)

94 Rok Sirk 2:3

55 Lukas Skrivanek 2:2

47 Andreas Glaser 2:1

23 Edin Mujkanovic 1:1

18 Daniel Steinwender 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.