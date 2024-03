Pagger trifft, Maierhofer glänzt – SC Bruck/Mur biegt SV Lebring

Details Samstag, 23. März 2024 04:20

SC Bruck/Mur kam am Freitag zu einem 1:0-Erfolg gegen SV Lebring. Gegen Bruck/Mur setzte es für Lebring eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Zwei Verletzungen

Im ersten Durchgang sieht das Publikum zunächst ein zerfahrenes Spiel. Gleich zwei Spieler müssen verletzt raus: Lukas Tomic von Bruck und Marko Heil von Lebring. Lebring findet dann aber zwei Top-Gelegenheiten vor, die der Brucker Goalie Maierhofer bravourös hält.Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Bruck geht in Führung

Im zweiten Durchgang kämpfen sich die Brucker ins Spiel und sollten belohnt werden. Matthias Pagger brachte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in der 59. Minute ins Hintertreffen - er kommt über den linken Flügel und schiebt ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Brucker nachlegen, was aber nicht gelingt. So bleibt es spannend. Die Lebringer riskieren in der Folge, werfen alles nach vorne. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SC Stadtwerke Bruck/Mur und SV Lebring aus.

Durch die drei Punkte verbesserte sich SC Bruck/Mur im Tableau auf die 13. Position. Sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Lebring belegt mit 27 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bruck/Mur stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei ASK Mochart Köflach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Lebring FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir haben uns heute für die starke Leistung und den Kampfgeist belohnt. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Das war richtig gut heute. Lebring ist ein starker Gegner, die drei Punkte muss man also erst einmal holen. Wir sind sehr glücklich über den Sieg."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Christoph Graschi - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Lukas Macher, Simon Staber, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Dario Sekic



Trainer: Dinan Pusculovic

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Martin Lanz, Markus Wruntschko, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Peter Tschernegg, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Herbert Rauter



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Nejc Rober, Fabio Schwinger, Jonas Lang, Benjamin Pummer



Trainer: Robert Kothleitner

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:0 (0:0)

59 Matthias Pagger 1:0

