Eggendorf/Hartberg Amateure entführen drei Punkte vom SV Wildon

Die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure kamen am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen SV Raiffeisen Wildon. Das Hinspiel hatte Eggendorf/Hartberg für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht. Auch dieses Mal gab es wieder drei Zähler.

Hoic-Treffer war gegen Hartberg zu wenig

Führung für Hartberg

Die Hartberger finden gut ins Match. Vor 150 Zuschauern stellte Emir Redzic das 1:0 für die Gäste sicher (26.) - er trifft vom Elfmeterpunkt. Kurz darauf hat Wildon gleich zwei Top-Chancen hintereinander - zunächst rettet der Goalie der Hartberger, dann verzieht Schlatte. Bis der Unparteiische Julian Edlinger den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Wildon gleicht aus

Im zweiten Durchgang riskiert Wildon mehr. Beide Trainer versuchen mit Einwechslungen neuen Schwung ins Siel zu bringen. Matej Hoic traf schließlich zum 1:1 zugunsten von SV Wildon (79.) - ein toller Treffer nach einer schönen Aktion. Allerdings hält das Remis nicht lange. Jakob Mauerhofer versenkte die Kugel zum 2:1 (82.). Dann hatte Möstl den Wildoner Ausgleich auf dem Kopf. Stattdessen Marcel Laschet stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Eggendorf/Hartberg her (87.). Am Schluss siegte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. gegen Wildon.

SV Raiffeisen Wildon hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ SV Wildon zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Bei Eggendorf/Hartberg Amat. präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Eggendorf/Hartberg machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang vier. Zehn Siege und acht Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggendorf/Hartberg.

Am kommenden Donnerstag tritt Wildon bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an, während FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zwei Tage später USV Gnas empfängt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Wir haben durchaus gefälligen Fußball gespielt, aber leider unsere Möglichkeiten nicht genutzt."

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Bis zum Elfmeter, sprich zu unserer Führung war es ein Spiel das von Vorsicht geprägt war mit Vorteilen in Ballbesitz und Offensivaktionen für unsere Mannschaft! Im zweiten Spielabschnitt änderte sich die Charakteristik! Viel Ballbesitz bei Wildon mit wenig gefährlichen Angriffsaktionen! Eine davon konnte der Gegner dann doch zum verdienten Ausgleich nützen! Die große Bühne gehörte an diesem Nachmittag aber unseren fünf Ergänzungsspielern, die allesamt performten mit der Krönung dass die Yongsters Laschet und Mauerhofer in der Schlußphase trafen und den Sieg sicherten! Für mich fantastisch zu sehen, wie unsere Jungs sowohl heute als auch letzte Woche für Mannschaftserfolge fighten und ihr Herz am Platz lassen! Auch möchte ich die umsichtige Spielleitung erwähnen."

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Max Rauter, Zorko Gal



Trainer: BEd Roland Spreitzer

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Nelson Prenner, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Sam Schutti, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Samir Mujkanovic, Can Kisa, Jakob Mauerhofer, Marcel Laschet, Tobias Stoppacher



Trainer: Markus Karner

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 1:3 (0:0)

87 Marcel Laschet 1:3

82 Jakob Mauerhofer 1:2

79 Matej Hoic 1:1

26 Emir Redzic 0:1

