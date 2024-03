Gamlitz-Funktionär Manfred Repolust nach der Niederlage: "Der Schiri hatte heute ein Wildon-Dress an!"

Details Donnerstag, 28. März 2024 22:14

Zum Duell am Gründonnerstag trafen der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und der SV Raiffeisen Wildon aufeinander, um im Bezirksderby die Kräfte zu messen. Obwohl die Hausherren ab der 9. Minute mit einem Mann weniger auskommen mussten, holten sie ein 0:2 auf mussten sich aber am Ende dennoch mit 2:3 geschlagen geben.

Der SV Wildon führt wieder die Tabelle an

Regenschlacht: Es schüttete wie aus Kübeln

Der strömende Regen peitschte unaufhörlich gegen die tristen Zuschauerränge, als der Anpfiff ertönte und die Spannung auf dem Platz sofort spürbar war. Es war ein Duell zweier Mannschaften, die sich nichts schenkten - der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und der SV Raiffeisen Wildon.

Kaum hatten die Spieler sich warmgelaufen, ereignete sich ein Schockmoment, der die Gemüter erhitzte: In der 9. Minute wurde Timotej Mate von Gamlitz mit einer roten Karte des Feldes verwiesen, nachdem er sich zu einer Notbremse gezwungen sah. Plötzlich fanden sich die Gastgeber in Unterzahl wieder, während Wildon mit einem Mann mehr auf dem Feld die Initiative ergriff.

Kenan Dzakovac traf für Gamlitz

Rote Karte für Timotej Mate

Es war jedoch erst in der 22. Minute, als Jure Travner für Wildon das Netz der Gamlitz-Mannschaft zappeln ließ. Wildon behielt die Kontrolle über das Spiel, während Gamlitz versuchte, die Lücke zu schließen, die durch die rote Karte entstanden war. Bis zur Halbzeitpause passierte jedoch nichts Entscheidendes mehr, und die Gäste behielten ihre knappe Führung.

Die zweite Halbzeit brachte eine rasante Partie, in der Gamlitz alles auf den Ausgleich setzte. Doch es war Wildon, das erneut zuschlug: In der 70. Minute traf Max Rauter, während Gamlitz' Torwart Endrit Basha weit draußen stand, zum 0:2. Die Spannung auf dem Platz und unter den Fans stieg mit jedem Moment.

Gamlitz holte ein 0:2 auf - es half aber nichts - ein Elfmeter entschied die Partie

Doch Gamlitz gab nicht auf. In der 73. Minute überraschte Kenan Dzakovac Wildon mit einem Anschlusstreffer zum 1:2. Jetzt war es ein Spiel auf Messers Schneide, und die Fans auf den Tribünen wurden immer lauter. In der 77. Minute belohnte Dominik Oswald Gamlitz' Kampfgeist mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2.

Die Emotionen kochten über, als die Uhr auf die letzten Minuten zutickte. Doch dann, in der 88. Minute, brach Tiziano Klamler durch die Abwehrreihen von Gamlitz und wurde im Strafraum vom herausstürmenden Torwart zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter - eine Entscheidung, die die Gemüter der Gamlitz-Fans zum Kochen brachte. Hoic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:2 für Wildon.

Roland Spreitzers Wildoner hatten am Ende das nötige Glück

Schiedsrichter Stefan Grasser sorgte für Aufregung

Mit diesem Sieg eroberte der SV Raiffeisen Wildon vorübergehend die Spitze der Tabelle, während der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz trotz eines kämpferischen Auftritts mit leeren Händen dastand. Doch in einem Spiel voller Dramatik und Leidenschaft war eines klar: Die Saison war noch lange nicht vorbei, und beide Mannschaften hatten noch viel zu geben.

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Ich kann meiner Mannschaft zu dieser Mentalität und dem Kämpferherz nur gratulieren."

Roland Spreitzer, Trainer Wildon:

"In der ersten Halbzeit waren wir aktiv gegen den Ball, haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Gamlitz hat in der zweiten Halbzeit besser gespielt. Am Ende war der Sieg dann doch sehr glücklich."

Manfred Repolust, Funktionär Gamlitz:

"Wildon hat heute nicht nur mit einen Mann mehr, sondern sogar mit zwei mehr gespielt. Auch der Mann mit der Pfeife hatte ein Wildon-Dress an."

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – SV Raiffeisen Wildon, 2:3 (0:1)

88 Matej Hoic 2:3

77 Dominik Oswald 2:2

73 Kenan Dzakovac 1:2

70 Max Rauter 0:2

22 Jure Travner 0:1

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Endrit Basha, Jan-Markus Hiden, Nico Zürngast, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Sandro Sabathy, Jonas Jauk, Ivan Mihaljevic (K), Dominik Oswald

Ersatzspieler: Matej Andrejc, Gabriel Rode, Martin Oberluggauer, Michael Lercher, Franz Christopher Sundl, David Katzianschütz

Trainer: Zoran Begic , BEd

SV Raiffeisen Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner - Matej Hoic

Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Max Rauter, Kenan Iljazovic

Trainer: BEd Roland Spreitzer

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos und Christian Fauland

