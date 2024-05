Brucks Gröblinger nach dem Sieg über Lafnitz: "In unserer Situation muss man nicht spielerisch glänzen, sondern kämpfen, kratzen und beissen. "

Details Donnerstag, 02. Mai 2024 22:16

Nach dem 2:1 Heimsieg von SC Bruck/Mur gegen den SV Lafnitz II (Spielbericht) streut der sportlicher Leiter der Heimmannschaft Philipp Gröblinger seiner Mannschaft Blumen. Die Brucker, die sich ja seit Jahren permanent im Abstiegskampf befinden, haben auch heuer den Klassenerhalt nicht abgeschrieben und sind sicher, auch im nächsten Jahr in der höchsten steirischen Liga zu spielen. Wir haben die Stimmen zum Spiel...

Stimmen zum Spiel:

Philipp Gröblinger, sportlicher Leiter Bruck/Mur:

zum Spiel...

"Es war ein unglaubliches Match, kämpferisch und läuferisch eine Top-Leistung von der gesamten Mannschaft. Spielerisch war es von uns nicht das gelbe vom Ei. In unserer Situation muss man nicht spielerisch glänzen, sondern kämpfen, kratzen und beissen. Wir sind in Führung gegangen und haben in der zweiten Halbzeit das Powerplay von Lafnitz - die uns richtig reingedrückt haben - gut überstanden. Wir haben dann das sogar das 2:0 gemacht, auch wenn die Gegner gleich darauf ausgeglichen haben. Lafnitz war spielerisch

sicher stärker, trotzdem haben wir uns heute endlich für unseren Aufwand belohnt. Großes Lob auch an das Schiedsrichterteam, sie haben das Spiel sehr gut geleitet."

zu den nächsten Spielen...

"Es gilt nach wie vor noch das gleiche, wir schreiben die Landesliga-Saison noch nicht ab! Wir haben jetzt Ilz vor uns, wir werden dort mit dem gleichen Einsatz reingehen und dann schauen, was dabei rauskommt."

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz:

"Die erste Halbzeit war nicht unseren Ansprüchen würdig. Wir haben aber trotzdem genügend Torchancen gehabt, leider im Umschalten ein Tor kassiert. In der zweiten Hälfte sind wir dann besser ins Spiel gekommen, haben es aber leider nicht geschafft, ein frühes Tor zu erzielen. Wir haben dann wieder aus einem Konter den zweiten Gegentreffer erhalten. Unterm Strich war die Niederlage, gegen einen leidenschaftlich spielenden Gegner, verdient."

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

