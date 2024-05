Spannende Partie: SC Bruck/Mur sichert sich knappen Sieg gegen SV Lafnitz II

Details Donnerstag, 02. Mai 2024 22:16

In einem spannungsgeladenen Spiel der steirischen Landesliga setzte sich der SC Bruck/Mur mit 2:1 gegen SV Lafnitz II durch. Trotz eines starken Endspurts der Gäste konnte Bruck/Mur die Führung über die Zeit bringen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Die Partie bot von Anfang bis Ende eine hohe Intensität und zahlreiche Chancen auf beiden Seiten.

Frühe Führung und vergebene Chancen

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden. SC Bruck/Mur ging in der 12. Minute durch eine kuriose Aktion in Führung: Ein missglückter Klärungsversuch der Lafnitzer Hintermannschaft landete bei Stipo Grgic, der den Ball gekonnt im rechten Kreuzeck versenkte. Trotz der Führung für Bruck/Mur dominierten die Gäste aus Lafnitz große Teile der ersten Halbzeit, ließen jedoch mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt. Besonders die Offensivaktionen der Lafnitzer sorgten immer wieder für Gefahr, doch der Ausgleichstreffer blieb aus.

Spannende Schlussphase mit Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang erhöhte Bruck/Mur den Druck und konnte in der 83. Minute durch Mark Riegel auf 2:0 erhöhen. Ein gut durchdachter Angriff über das Mittelfeld brachte Riegel in Position, der den Lafnitzer Torhüter ausspielte und den Ball im Netz unterbrachte. Kurz darauf gelang SV Lafnitz II jedoch der Anschlusstreffer durch Jura Stimac, der in der 85. Minute präzise ins rechte untere Eck traf. Die Schlussminuten des Spiels wurden zur Zitterpartie für die Heimmannschaft, da Lafnitz alles nach vorne warf und Bruck/Mur sich auf die Verteidigung konzentrierte. Trotz einiger guter Chancen für die Gäste blieb es beim 2:1 für SC Bruck/Mur.

Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem Sieg für SC Bruck/Mur, der sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sicherte. SV Lafnitz II zeigte eine starke Leistung, insbesondere in den letzten 30 Minuten, konnte aber die effektive Chancenverwertung der Brucker nicht überwinden. Mit diesem Ergebnis gehen beide Teams aus einem intensiven Duell, in dem SC Bruck/Mur die Oberhand behielt.

Landesliga: Bruck/Mur : Lafnitz II - 2:1 (1:0)

85 Jura Stimac 2:1

83 Mark Riegel 2:0

12 Stipo Grgic 1:0

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Jonas Thürschweller, Martin Gschiel, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Leke Krasniqi

Ersatzspieler: Daniel Gräf, Aleksandar Shalev, Lukas Tomic, Christoph Graschi, Sebastian Weyrer, Dario Sekic

Trainer: Harald Lechner

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Leonhard Gabbichler - Nikolasz Ticián Nagy, Georg Grasser (K), Nico Resch, Marc Kögl, Christoph Prasch - Luca Romeo Butkovic, Mink Martin Peeters, Michael Preisinger - Jura Stimac, Maro Vrdoljak

Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Lukas Michael Stefaner, Jan Moser, Marco Reiterer, Huba Homann, Stefan Trimmel

Trainer: Benjamin Posch , MSc

Foto: RIPU Sportfotos

