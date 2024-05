Mega-Überraschung: SV Frauental bezwingt Titelaspirant Eggendorf/Hartberg vor eigenem Publikum

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:38

In einem packenden Match der 27. Runde der Landesliga Steiermark standen sich der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. und der SV Domaines Kilger Frauental gegenüber. Die Partie, die mit hohen Erwartungen begann, endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste aus Frauental, die eine starke zweite Halbzeit zeigten und den Rückstand umdrehten.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Spannung

Der Anstoß in Eggendorf war der Startschuss für eine erste Halbzeit, in der beide Teams ihre Taktiken geduldig umzusetzen versuchten. Obwohl die Mannschaften intensiv um Ballbesitz kämpften, blieben Torchancen zunächst Mangelware. Die Heimmannschaft, angeführt von Lind Hajdari und unterstützt von einer soliden Defensive, hielt den Angriffen von Frauental stand. Die Gäste, mit Julian Kalpacher und Thomas Fauland in vorderster Front, suchten nach Lücken, doch die erste Halbzeit endete torlos.

Dynamische zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann unmittelbar mit mehr Dynamik. Eggendorf/Hartberg nutzte eine der ersten Gelegenheiten nach der Pause. In der 57. Minute erzielte Lind Hajdari das ersehnte 1:0 für die Heimmannschaft. Hajdari, der bereits in der ersten Halbzeit aktiv war, krönte seine Leistung mit einem präzisen Schuss, der das Netz zappeln ließ.

Die Freude währte jedoch nicht lange. Nur eine Minute später glich Thomas Fauland für den SV Frauental aus. Fauland, der eine Schlüsselrolle im Angriff seiner Mannschaft spielte, zeigte seine Klasse mit einem gekonnten Treffer zum 1:1. Die Spannung im Spiel stieg nun deutlich an. In der 67. Minute musste Joachim Jun. Koch von Frauental nach einer Roten Karte das Spielfeld verlassen, was die Gäste in Unterzahl brachte. Doch die dezimierte Mannschaft zeigte Charakter und kämpfte weiter.

In der 81. Minute war es erneut Thomas Fauland, der für Frauental traf und somit das Spiel drehte. Mit seinem zweiten Tor des Abends brachte er seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend, denn trotz aller Bemühungen konnten die Eggendorf/Hartberg Amateure den Rückstand nicht mehr aufholen.

Die Schlussminuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der Heimmannschaft, die alles versuchte, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Doch die Verteidigung von Frauental hielt stand und sicherte den wichtigen Auswärtssieg.

Der Abpfiff markierte das Ende eines aufregenden Fußballabends in Eggendorf, bei dem SV Frauental nach einem Rückstand eine beeindruckende Wende gelang und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelte.

Stimmen zum Spiel:

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Gratulation an Frauental und Trainer Patrick Rieger! Aus unserer absoluten Dominanz über 90 Minuten gelang es uns nicht, die durchaus vorhandenen Einschussmöglichkeiten zu nützen. Frauental wiederum nützte 2 Bälle auf das Tor für zwei Treffer. Die Niederlage ist bitter, aber bringt uns von unserem Prozess nicht ab und bereits jetzt überwiegt die Zuversicht für die restliche Saison!"

Patrick Rieger (Trainer Frauental): "Die Mannschaft hat ein weiteres Mal ihren Charakter gezeigt und alles am Platz gelassen! Wir haben intern immer die gemeinsame Herangehensweise gepflegt, die Saison sauber fertig zu spielen und kein Spiel abzuschenken! Und genau so werden wir auch die letzten Spiele bestreiten!“

Aufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Nelson Prenner, Michael Hutter, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Thomas Rotter



Ersatzspieler: Maximilian Pußwald, Can Kisa, Sam Schutti, Marcel Laschet, Fabian Wilfinger, Erik Schellenberger



Trainer: Markus Karner

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Marco Sundl, Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Denis Klinar - Konrad Frölich, Sebastian Mann, Joachim Jun. Koch, Julian Christof - Thomas Fauland (K), Borna Marton



Ersatzspieler: Daniel Paul, Jan Ulrich, Christof Hartinger, Martin Gosch



Trainer: BEd Patrick Rieger

Landesliga: Eggendorf/Hartberg : Frauental - 1:2 (0:0)

81 Thomas Fauland 1:2

58 Thomas Fauland 1:1

57 Lind Hajdari 1:0

