Sparta Hallencup in Deutsch Wagram - Nachwuchsturnier am 18. und 19. Jänner

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 19:16

Vor den Weihnachtsferien berichtete Ligaportal.at über die Herbstbilanz von Deutsch-Wagram in der 1. Klasse Nord, in einem Interview gab Trainer Horst John die Verstärkungen in der Offensive bekannt und erzählte von den Zielen des Vereins im Frühjahr. Mitte Jänner folgt für den Klub ein traditionelles Highlight im Nachwuchsbereich. Am Samstag, den 18. Jänner und Sonntag, den 19. Jänner 2019 veranstaltet der ATSV Sparta Deutsch-Wagram wieder das größte Nachwuchshallenturnier im Weinviertel. 48 Mannschaften nehmen an zwei Tagen an diesem Hallenkick teil, ein Spektakel mit tollem Rahmenprogramm ist wieder garantiert.

Turniereinteilung und Rahmenprogramm

Am Samstag steigt von 08.30 bis 12.00 Uhr das U10 Turnier. Ab 12.30 bis 16.00 Uhr spielen die Teams der U11 und am Abend von 16.30 bis 20.00 Uhr findet das U13 Turnier statt. Am Sonntag geht es am Vormittag von 08.30 Uhr bis 12.00 mit der U8 weiter, von 12.30 bis 16.00 Uhr matchen sich die Mannschaften der U9 um Tore und Siege. Den Abschluss macht wie immer die U12, von 16.30 bis 20.00 Uhr wird der Sieger der Altersklasse ermittelt.

Für die Kinder gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit einer kostenlosen Fotobox, einer Balltombola sowie ein Fotostudio. 80 Personen des Vereins helfen diese Veranstaltung durchzuführen und der Reinerlös kommt dem Nachwuchs der Sparta Deutsch Wagram zur Verfügung. Der Verein Sparta Deutsch Wagram freut sich bei gratis Eintritt schon auf viele Besucher und Zuseher.

Flyer: ATSV Deutsch-Wagram

