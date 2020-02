Großebersdorf holt vier junge Akteure mit an Bord - Steigerungspotential in der Vorbereitung

Details Dienstag, 11. Februar 2020 10:59

Die Hinrunde war für Aufsteiger SV Großebersdorf ein ständiges Auf und Ab, Verletzungen bremsten das Team etwas ein. Die Offensive präsentierte sich gut, defensiv will man im Frühjahr noch zulegen. In der Transferzeit wurden zunächst Mehmet Erdem und Bernhard Fischill von Obergänserndorf sowie Christoph Konrad von Traiskirchen II geholt, Goalie Markus Kraus kehrte von Cosmos Vienna zurück. Vier junge Akteure dürfen zudem jetzt für die Kampfmannschaft oder Reserve auflaufen, mit Tormann Felix Winkelmayr, Nico Engelhardt, Manuel Marin Colorado und Manuel Ecker wurden Spieler aus er U18 von Hagenbrunn geholt. Auf der anderen Seite wechselte Adrian Rabo zu Kronberg und Dominik Boden zu Großengersdorf, Kevin Straszner wurde ebenso als Abgang bekanntgegeben.

Morgen nächster Test

"In der Transferzeit habe wir geschaut, noch etwas besser aufgestellt zu sein. Mit Bernhard Fischill wurde die Defensive verstärkt, da Anto Pilic länger verletzt war haben wir zudem mit Mehmet Erdem eine Spieler geholt, der Tore schießen kann", meint Coach Christian Kraml zum Transferverhalten währen der Winterperiode. Die Mannschaft absolviert derzeit die dritte Woche der Vorbereitung, zwei Matches wurden bisher absolviert. Gegen Donaufeld (Wiener Stadtliga) kassierte man zum Auftakt ein 2:7, gegen Donaustadt stand es zur Pause 1:1 und die erste Hälfte war laut Kraml in Ordnung. Das Match endete aber mit einem 1:5 und Großebersdorfs Trainer war mit den zweiten 45 Minuten nicht zufrieden.

"Wir müssen uns noch besser präsentieren und in der Defensive stabiler auftreten. Nach der zweiten Vorbereitungswoche sollte man nichts überbewerten, noch bin ich aber nicht 100%ig zufrieden. Die Mannschaften aus Wien sind in der Vorbereitung schon etwas weiter, wir haben noch fünf Testspiele und müssen aufpassen, dass wir nicht auf den falschen Weg abbiegen", meint der Trainer des Tabellenelften der 1. Klasse Nord. Beim morgigen Test gegen Schwemm sollen alle Spieler eingesetzt werden, am Samstag gegen Essling soll schon annähernd die Mannschaft spielen, mit der man in die Rückrunde starten will.

"Abgesehen von kleineren Blessuren sind bei uns derzeit alle fit, Patrick Zehetbauer wurde allerdings im Dezember an der Schulter operiert. Er ist im Mittelfeld einer der drei besten Spieler der Liga und war im Herbst spielbestimmend, jetzt ist die ganze Mannschaft gefragt, ihn gut zu ersetzen. Ich hoffe natürlich, dass Patrick Zehetbauer im Frühjahr noch einige Spiele bestreiten kann, er wird alles tun um bald zurückzukommen", beschreibt Christian Kraml zum Abschluss die Kadersituation für das Frühjahr.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten