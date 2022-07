1. Klasse Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:09

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Marek Gladis (SC Poysdorf )

Endergebnis:



1. Marek Gladis (SC Poysdorf / 5532 Stimmen)

2. Patrick Burg (SC Kreuttal / 4107 Stimmen)

3. Rainer Lenz (SC Kreuttal / 3249 Stimmen)

4. Roman Idinger (SCG Eckartsau / 2812 Stimmen)

5. Moritz Loibl (SC Marchegg / 1066 Stimmen)

6. Stefan Schwammenschneider (SC Kreuttal / 643 Stimmen)

7. Maximilian Friedemann (SC Neusiedl/Zaya / 499 Stimmen)

8. Manuel Kletzer (SV Bad Pirawarth / 443 Stimmen)

9. Marvin Kalchbrenner (SCG Eckartsau / 437 Stimmen)

10. Andreas Ressl (SC Großengersdorf / 401 Stimmen)