SCG Eckartsau: Nach Märchenstart wartet die maximale Bewährungsprobe

Details Freitag, 14. April 2023 09:58

Unfassbare fünf Siege aus fünf Spielen in der Frühjahrssaison der 1. Klasse Nord – der SCG Eckartsau ist bislang zweifellos die positive Überraschung der Rückrunde. Mit dem beschriebenen Erfolgsrun kämpfte man sich bis auf Platz drei vor, am kommenden Wochenende wartet mit dem Spiel gegen Leader Marchegg die ultimative Bewährungsprobe auf die Mannschaft von Trainer Christian Werschnik, der nicht besser in seine erste Station im Erwachsenenfußball hineinstarten hätte können. Der Erfolgcoach der Eckartsauer im Interview.

Ligaportal.at: Wie fällt Ihr Resümee zum Frühjahrsauftakt aus?

Christian Werschnik: Ja, hervorragend. Es sind nun fünf Siege, das ist ein sensationeller Start, wenngleich wir nicht unbedingt gegen die Topmannschaften gespielt haben, das kommt eben jetzt am Wochenende gegen Marchegg. Wir sind die beste Rückrundenmannschaft, von daher sind wir sensationell gestartet. Als ich die Mannschaft im Winter übernommen habe, wusste ich, dass Potenzial vorhanden ist, aber dass wir so starten – wir stehen defensiv sehr stark, und in den letzten Spielen klappte es auch offensiv gut. Im Moment läuft es sehr gut.

Ligaportal.at: Inwiefern hat sich für euch die Ausgangsposition durch den Vormarsch in der Tabelle verändert?

Christian Werschnik: Als ich im Winter übernommen habe, habe ich mit der Vereinsführung ausgemacht, dass wir das Frühjahr zum Konsolidieren und Kennenlernen hernehmen. Es ist auch meine erste Station als KM-Trainer, ich war bislang unter Anführungszeichen nur im Nachwuchs lange tätig. Somit ist es ein Lernprozess für beide Seiten, die Mannschaft hat super mitgezogen, das super akzeptiert, auch die Trainingsprogramme im Winter haben sehr gut funktioniert. Wir wollen uns konsolidieren, so viele Punkte wie möglich machen, wir bereiten uns auch schon auf die nächsten zwei Saisonen vor, wo wir auch mit der Vereinsführung gesagt haben, wir wollen uns nach oben orientieren, schauen wie wir da weiterkommen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, und ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern, entwickle sie gerne weiter. Es ist aktuell eine schöne Momentaufnahme, die Stimmung in der Mannschaft ist entsprechend auch sehr gut.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner – wie schätzen Sie die nächste Aufgabe im Spitzenspiel konkret ein?

Christian Werschnik: Marchegg ist für mich – wenn alles mit rechten Dingen zugeht – sicher die stärkste Mannschaft der Liga, sie sind klarer Aufstiegskandidat Nummer eins, auch wenn sie in den Spielen im Frühjahr noch nicht so wirklich überzeugend waren. Von der Qualität, die die Mannschaft hat, ist es für mich gegeben, dass sie den Meistertitel machen werden. Für uns ist das eine super Bewährungsprobe, im Herbst haben wir verloren. Sie sind bekannt dafür, aus relativ wenigen Chancen sehr viel zu machen. Bei uns wird es darauf ankommen, dass wir unsere Chancen noch besser nützen, und defensiv werden wir schauen, ob wir ihre Offensive gut im Griff haben können, wir werden schauen, ob wir sie ärgern können.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei