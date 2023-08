ATSV Auersthal bleibt trotz Auftakt-Triumph bescheiden: „Hier muss einiges zusammenspielen“

Details Donnerstag, 17. August 2023 14:23

Die 1. Klasse Nord konnte zu Beginn der neuen Saison prompt mit einem ereignisreichen ersten Spieltag aufwarten. Auf der Seite der Gewinner stand der ATSV Auersthal, der Großebersdorf mit 2:0 in die Schranken wies. Die Zielsetzung für die laufende Spielzeit ist aus Auersthaler Sicht dennoch eine defensive, wie im Gespräch mit Ligaportal deutlich wird. Ebenso wurden neben einem Resümee zum Auftakt unter anderem noch die Performance des Neuzugangs sowie der nächste Gegner unter die Lupe genommen.

Ligaportal: Herr Schimpl, Ihnen ist ein guter Start gelungen. Was hat zum Auftakt schon gut funktioniert, woran muss man noch arbeiten?

Manfred Schimpl: Das ist an einem Spiel nur schwer festzumachen, aber wenn man die Vorbereitung mitnimmt, so waren wir in den ersten Spielen besser, in den letzten zwei, drei nicht so gut. Dann haben wir auch im Cup gegen Marchegg ganz schlecht gespielt, 2:5 verloren. Großebersdorf war in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel, der Gegner hat gut dagegengehalten, es war relativ offen, ein Chancenplus war aber bei uns. In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar überlegen. Wir sind kompakt aufgetreten und diszipliniert. Verbesserungswürdig ist die Chancenverwertung, da müssen wir dranbleiben, zumal wir wahrscheinlich gegen andere Gegner nicht so viele Chancen vorfinden werden.

Ligaportal: Ist auch ein Neuzugang zum Einsatz gekommen?

Manfred Schimpl: Ömer Ünal, unser Stürmer, war in der Vorbereitung richtig stark, hat jetzt im ersten Spiel aber ein paar Sitzer nicht gemacht. Da muss er natürlich ein Tor machen, das ist aber nicht so tragisch, da wir trotzdem gewonnen haben. Normal macht er diese Chancen aber, das war nicht sein Tag und ist okay. Er ist stark und gefährlich vor dem Tor, er wird schon noch kommen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.

Ligaportal: Welche Rolle wird man heuer spielen können, was sind die Ziele?

Manfred Schimpl: Wir wollen nicht absteigen, das ist einmal das erste Ziel. Wie weit es nach oben geht, werden wir sehen, wir nehmen natürlich jeden Rang, der besser ist als der Nichtabstieg, mit. Unser Ziel ist es einmal nicht abzusteigen, aber ein guter Mittelfeldplatz ist, bei optimalem Verlauf, glaube ich realistisch, wenngleich hier schon einiges zusammenspielen muss.

Ligaportal: Sprechen wir noch kurz über den nächsten Gegner, welche Art von Spiel erwartet euch hier?

Manfred Schimpl: Bad Pirawarth auswärts ist eine schwere Aufgabe, sie haben voriges Jahr einen sensationellen Herbst gespielt. Wir müssen wieder kompakt auftreten, eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen. Wir brauchen keinen, der raussticht, sondern 11 beziehungsweise 15 Spieler, die wirklich alles geben auf dem Platz. Es ist ein kleines Derby für uns, das wird spannend. Wir versuchen natürlich, nachzulegen, es wäre optimal, wenn du in Pirawarth auch Punkte holst. Wir kennen den Gegner nicht so gut, sie uns umgekehrt aber auch nicht, sodass sich das wieder ausgleicht.

