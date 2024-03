Deutsch-Wagram gewinnt hoch beim SV Großkrut

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:13

1. Klasse Nord: Deutsch-Wagram setzte sich vor 150 Fans standesgemäß gegen SV Großkrut mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ der ATSV Sparta Deutsch-Wagram keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV AUST-BAU Großkrut einen Sieg davon. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Das Spiel begann relativ ruppig mit vielen Fouls und Unterbrechungen. Ein Doppelpack brachte Deutsch-Wagram in eine komfortable Position: Flamur Shala war gleich zweimal zur Stelle (13./23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manfred Romstorfer in der 30. Minute. SV Großkrut ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des ATSV Sparta Deutsch-Wagram.

Gäste ohne große Mühe

Der Gast baute den Vorsprung in der 60. Minute aus. In der Nachspielzeit sah Deutsch Wagrams Benjamin Sulimani noch die Ampelkarte (92.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SV Großkrut derzeit nicht. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV AUST-BAU Großkrut festigte Deutsch-Wagram den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive des ATSV Sparta Deutsch-Wagram (elf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Nord zu bieten hat. Die bisherige Spielzeit von Deutsch-Wagram ist weiter von Erfolg gekrönt. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram verbuchte insgesamt elf Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Die letzten Resultate von Deutsch-Wagram konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SV Großkrut ist der SC Poysdorf (Samstag, 15:30 Uhr). Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram misst sich am selben Tag mit dem USC Kronberg (16:00 Uhr).

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 0:4 (0:3)

60 Ozan Yavuz 0:4

30 Manfred Romstorfer 0:3

23 Flamur Shala 0:2

13 Flamur Shala 0:1

