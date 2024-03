Derbysieg gegen Großkrut: Siegesserie des SC Poysdorf hält

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 04:32

1. Klasse Nord: Am Samstag begrüßte der SC Poysdorf vor einer Kulisse von 300 Zuschauern den SV AUST-BAU Großkrut. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des SC Poysdorf aus. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Poysdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte der SC Poysdorf gegen SV Großkrut mit 1:0 die Nase vorn.

Schon nach zwei Minuten hatten die Gäste die erste Möglichkeit, doch Keeper Marek Gladis konnte den Schuss zur Ecke klären. Nur wenige Minuten später wurden die Gäste aus Großkrut erneut gefährlich (8.).

Wieder die Gäste! Die Abseitsfalle der Heimischen geht nicht auf, die Nr.15 Fako läuft von rechts in den Sechzehner und versucht einen flachen Pass in den Rückraum - ein Poysdorfer Verteidiger kann den Ball aber noch klären! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Großkrut war die bessere Mannschaft, doch die Heimischen zeigten sich effektiver. Kurz vor der Pause traf Florian Schön für den SC Poysdorf (40.) zum 1:0.

Mit der ersten richtigen Möglichkeit machen die Heimischen das 1:0! Nach einem hohen Ball kommt Schön (9) an die Kugel, nimmt sich diesen an und versenkt die Kugel im linken Eck! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Nur zeri Minuten später traf Poysdorfs Pacienda nur die Stange und verpasste die Führung auszubauen. Zur Pause war das Heimteam im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Schön-Doppelpack entscheidet das Derby

Nach der Pause versuchten die Gastgeber Druck aufzubauen und die Entscheidung zu suchen. Poysdorfs Florian Schön erzielte in der 55. Minute das 2:0.

Die Poysdorfer erhöhen auf 2:0! Nach einem Pass auf Strobl (6) hat dieser einen super Überblick und spielt nochmal quer auf den heranstürmenden Schön (9) der die Kugel nur noch über die Linie drücken muss! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

59 Minuten waren gespielt, als die Gäste die große Chance auf den Anschlusstreffer liegen ließen. In Minute 63 scheiterte erneut Pacienda und setzte den Abschluss Zentimeter neben die Stange. Doch die Gäste aus Großkrut gaben sich nicht auf und erspielten sich weitere Chancen. Nutzen konnten sie diese Möglichkeiten allerdings nicht. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten des SC Poysdorf.

Poysdorf gewinnt dieses Derby mit 2:0! Erste Halbzeit waren die Gäste aus Großkrut Phasenweise die bessere Mannschaft und hatten 2-3 Möglichkeiten auf die Führung, aber spätestens nach dem 2:0 war das Ganze erledigt! Die Poysdorfer haben das Spiel dann großteils kontrolliert! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Der Sieg über den SV AUST-BAU Großkrut, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SC Poysdorf von Höherem träumen. An der Abwehr von Poysdorf ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 16 Gegentreffer musste der SC Poysdorf bislang hinnehmen. Mit dem Sieg baute Poysdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Poysdorf zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Der SC Poysdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Großkrut hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Die Gäste mussten sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV AUST-BAU Großkrut insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SV Großkrut ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der SC Poysdorf tritt am kommenden Samstag beim USC Kronberg an, der SV AUST-BAU Großkrut empfängt am selben Tag den ATSV W.E.B Auersthal.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SV AUST-BAU Großkrut, 2:0 (1:0)

55 Florian Schoen 2:0

40 Florian Schoen 1:0

