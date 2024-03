Remis zwischen Bad Pirawarth und Zistersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:33

1. Klasse Nord: Im Spiel des SV Bad Pirawarth gegen den SV Zistersdorf gab es vor etwa 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel beim SV Zistersdorf hatte Bad Pirawarth schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Nach zwei Minuten beförderte der SV Bad Pirawarth das Leder zum 1:0 ins gegnerische Netz. Daniel Hübler ließ sich als Torschütze feiern. Aus der Ruhe ließ sich Zistersdorf nicht bringen. Martin Fuxa erzielte wenig später den Ausgleich (8.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Dominik Krhut zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (44.). Zur Pause war der SV Zistersdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Krhut trifft in beide Tore

Krhut ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Bad Pirawarth. Dem Druck des Heimteams musste der SV Zistersdorf ab der 65. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Thomas Alexander Schrempf vom Platz geflogen war. Der Treffer zum 3:2 sicherte Zistersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Fuxa in diesem Spiel (81.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Sandro Krizso bereits wenig später besorgte (82.). Drei Minuten vor dem Ende vergab Alexander Pipal die letzte Topchance auf den Sieg (87.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SV Bad Pirawarth und der SV Zistersdorf spielten unentschieden.

Bad Pirawarth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Zistersdorf – der SV Bad Pirawarth bleibt weiter unten drin. Drei Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Bad Pirawarth derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet der SV Bad Pirawarth schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Mit nur neun Zählern auf der Habenseite ziert Zistersdorf das Tabellenende der 1. Klasse Nord. Mit erschreckenden 45 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Einen Sieg, sechs Remis und neun Niederlagen hat der SV Zistersdorf momentan auf dem Konto. Nur einmal ging der SV Zistersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für Bad Pirawarth ist der SV Hausbrunn (Samstag, 20:00 Uhr). Zistersdorf misst sich am selben Tag mit dem SV AUST-BAU Großkrut (17:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SV Bad Pirawarth – SV Zistersdorf, 3:3 (1:2)

82 Sandro Krizso 3:3

81 Martin Fuxa 2:3

61 Dominik Krhut 2:2

44 Eigentor durch Dominik Krhut 1:2

8 Martin Fuxa 1:1

2 Daniel Huebler 1:0

