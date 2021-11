Acht-Tore-Krimi: Turan rettet Marchegg das Remis beim SC Kreuttal

Details Sonntag, 07. November 2021 02:43

1. Klasse Nord: Kreuttal spuckte dem SC Marchegg in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor knapp 100 Besuchern ein 4:4-Remis ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Marchegg. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

Für das erste Tor sorgte Milos Nikolic. In der elften Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Mit einem schnellen Doppelpack (26./30.) zum 2:1 schockte James Miller den Spitzenreiter und drehte das Spiel. Bis der Unparteiische Harald Glassl den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Zwei Platzverweise und später Ausgleich

Fabio Reisinger beförderte das Leder zum 3:1 des SC Kreuttal in die Maschen (56.). Jovo Peric verkürzte für den SC Marchfelder Bank Marchegg später in der 66. Minute auf 2:3. Daniel Tuchny schoss die Kugel zum 4:2 für Kreuttal über die Linie (68.). Mit dem zweiten Treffer von Peric rückte der SC Marchegg wieder ein wenig an den SC Kreuttal heran (73., EM). Dann wurde es hektisch. Nach 75 Minuten sahen Marchegg-Trainer Martin Grabenbauer und Peter Uhrinec (beide wegen Beleidigung) die Rote Karte. Galip Turan, der in der 87. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den 4:4-Ausgleich. Schließlich gingen Kreuttal und Marchegg mit einer Punkteteilung auseinander.

Der SC Kreuttal bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Hintermannschaft des Heimteams steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 34 Gegentore kassierte Kreuttal im Laufe der bisherigen Saison. Der SC Kreuttal verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte Kreuttal zuletzt einen Sieg.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Marchfelder Bank Marchegg 31 Zähler zu Buche. Der Angriff des SC Marchegg wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 36-mal zu. Die letzten Resultate von Marchegg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der SC Kreuttal tritt kommenden Freitag, um 18:45 Uhr, beim SK Spannberg an. Einen Tag später empfängt der SC Marchfelder Bank Marchegg im Topspiel den SC Neusiedl/Zaya.

1. Klasse Nord: SC Kreuttal – SC Marchfelder Bank Marchegg, 4:4 (2:1)

11 Milos Nikolic 0:1

26 James Miller 1:1

30 James Miller 2:1

56 Fabio Reisinger 3:1

66 Jovo Peric 3:2

68 Daniel Tuchny 4:2

73 Jovo Peric 4:3

87 Galip Turan 4:4

