SK Spannberg deklassiert Kreuttal

Samstag, 13. November 2021

1. Klasse Nord: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SK Spannberg und der SC Kreuttal mit dem Endstand von 7:1. Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 14. Runde und Spannberg setzte sich standesgemäß gegen Kreuttal durch.

Der SK Spannberg legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Lukas Eisenecker aufhorchen (2./14.). Den Vorsprung der Gastgeber ließ Mark Zillinger in der 21. Minute anwachsen. Der SC Kreuttal rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Spannberg kennt keine Gnade

In der 54. Minute brachte James Miller das Netz für den Gast zum Zappeln und verkürzte per Elfmeter auf 3:1. Filip Stanic (57.) und Daniel Starnberger (59.) schossen weitere Treffer für den SK Spannberg, während Samuel Deubner (88.) das 6:1 markierte. In der Nachspielzeit besserte Zillinger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Spannberg erzielte. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SK Spannberg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SK Spannberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von Spannberg ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SK Spannberg verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SK Spannberg noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Kreuttal holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der SC Kreuttal findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Mit 41 Toren fing sich Kreuttal die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nord ein. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Kreuttal alles andere als positiv. Seit fünf Spielen wartet Kreuttal schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des SC Kreuttal. Nach der Niederlage gegen Spannberg ist Kreuttal aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord.

Am kommenden Samstag trifft der SK Spannberg auf den SC Neusiedl/Zaya, der SC Kreuttal spielt am selben Tag gegen den SV Bad Pirawarth.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SC Kreuttal, 7:1 (3:0)

2 Lukas Eisenecker 1:0

14 Lukas Eisenecker 2:0

21 Mark Zillinger 3:0

54 James Miller 3:1

57 Filip Stanic 4:1

59 Daniel Starnberger 5:1

88 Samuel Deubner 6:1

92 Mark Zillinger 7:1

