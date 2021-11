SC Marchegg bekommt Dämpfer: Neusiedl/Z. gewinnt das Topspiel

Details Sonntag, 14. November 2021 02:28

1. Klasse Nord: Etwa 200 Besucher kamen zum Topspiel der 1. Klasse Nord zwischen Marchegg und Neusiedl/Zaya. Neusiedl/Z behauptete sich mit einem 2:0-Sieg beim Tabellenführer SC Marchfelder Bank Marchegg. Dabei stand ein Mann im Mittelpunkt.

Schon nach einer knappen Minute scheiterte Neusiedls Oliver Straka am Pfosten. In der elften Minute ging der Gast in Führung. Florian Schön wurde nicht attackiert und konnte so den Ball flach ins Eck platzieren. Bereits in der 15. Minute erhöhte der SC Neusiedl/Zaya den Vorsprung. Nach einem schnell abgespielten Freistoß brachte Manuel Probst zur Mitte, wo Florian Schön goldrichtig stand. Nach etwa zwanzig Minuten hatte Neusiedl schon das 3:0 am Fuß und machte weiter Druck.

Neusiedl/Zaya ließ Marchegg nie ins Spiel kommen

Auch in Halbzeit zwei fanden die Gastgeber nicht richtig ins Spiel. Den Grundstein für den Sieg über den SC Marchegg legte Neusiedl/Z bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Marchegg momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die Gastgeber noch Luft nach oben.

Der SC Neusiedl/Zaya hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Marchfelder Bank Marchegg weiter die zweite Tabellenposition inne. Bei Neusiedl/Z greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sechs Gegentoren stellt der SC Neusiedl/Zaya die beste Defensive der 1. Klasse Nord. Die bisherige Spielzeit von Neusiedl/Z ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SC Neusiedl/Zaya verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Sieben Spiele ist es her, dass Neusiedl/Z zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Samstag trifft der SC Marchegg auf den SV GG Haringsee, der SC Neusiedl/Zaya spielt am selben Tag gegen den SK Spannberg.

1. Klasse Nord: SC Marchfelder Bank Marchegg – SC Neusiedl/Zaya, 0:2 (0:2)

11 Florian Schoen 0:1

15 Florian Schoen 0:2

