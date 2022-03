Souveräner Dreier des SK Spannberg gegen den SC Großengersdorf

Details Samstag, 19. März 2022 02:17

1. Klasse Nord: Etwa 120 Besucher kamen zum Duell des Siebenten gegen den Tabellendreizehnten und der SK Spannberg erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SC Simsek Bau Großengersdorf. Pflichtgemäß strich der SK Spannberg gegen den SC Großengersdorf drei Zähler ein. Spannberg hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Großengersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Jaich traf in der sechsten Minute zur frühen 0:1-Führung. Reinhard Stadler trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich, nach einem Eckball, zum 1:1 aus. Mit einem schnellen Doppelpack (33./37.) zum 3:1 schockte Filip Stanic den SC Simsek Bau Großengersdorf. Mit der Führung für den SK Spannberg ging es in die Kabine.

Doppelschlag brachte Entscheidung

Die Gäste waren aber noch nicht ganz geschlagen. Neun Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte der SC Großengersdorf durch Patrick Pöschl auf 2:3 (54.). Doch Lukas Mayr (73.) und Stadler (76.) brachten dem SK Spannberg mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Schlussendlich verbuchte Spannberg gegen Großengersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SK Spannberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SK Spannberg neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen.

Der SC Simsek Bau Großengersdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 44-mal war dies der Fall. Nun musste sich der SC Großengersdorf schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Großengersdorf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist Spannberg zum SCU Poysbrunn/F, zeitgleich empfängt der SC Simsek Bau Großengersdorf den SC Kreuttal.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SC Simsek Bau Großengersdorf, 5:2 (3:1)

6 Sebastian Jaich 0:1

16 Reinhard Stadler 1:1

33 Filip Stanic 2:1

37 Filip Stanic 3:1

54 Patrick Poeschl 3:2

73 Lukas Mayr 4:2

76 Reinhard Stadler 5:2