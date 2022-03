Großkrut bezwingt Poysdorf: Jubel über späten Derby-Sieg dank Weber

Details Sonntag, 27. März 2022 00:02

1. Klasse Nord: Etwa 250 Fans fanden sich am Sportplatz Großkrut ein und sahen ein packendes Derby. Der SV AUST-BAU Großkrut stellte dem SC Poysdorf ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Gegen den SV Großkrut setzte es für den SC Poysdorf eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für Poysdorf geendet.

Die Gäste reisten nach einer Woche Zwangspause mit voller Motivation an und wollten da weiter machen, wo sie zuletzt aufgehört haben - mit einem Sieg. So begannen die Gäste auch offensiv und dominierten die Anfangsphase. In Minute 13 scheiterte Roman Strobl per Nachschuss. Mit ihrer ersten Chance gingen aber die Gastgeber in Führung. Roman Weber nutzte die Chance für Großkrut und beförderte in der 15. Minute den Nachschuss zum 1:0 ins Netz. Dann wurde die Gangart etwas ruppiger, wie es sich für ein Derby gehört. Wieder war es Roman Strobl, der am Großkruter Keeper Bernhard Steglegger scheiterte (35.). Der SC Poysdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den SV AUST-BAU Großkrut in die Kabinen.

Weber wird zum umjubelten Derby-Helden

Die zweiten 45 Minuten begannen etwas vorsichtiger. Poysdorf hatte die Spielkontrolle, doch die Heimelf vermochte gut zu verteidigen. Daniel Leisser ließ sich in der 58. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß zum 1:1 für den SC Poysdorf. Jetzt begann ein offener Schlagabtausch. Die Gäste verloren den Ball in der Vorwärtsbewegung und Großkrut schaltete schnell um. Roman Weber war danach nicht mehr zu halten, umkurvte Keeper Marek Gladis und schob zum 2:1 ein. Mit dem 2:1 sicherte Weber dem SV Großkrut nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Am Ende verbuchte Großkrut gegen Poysdorf die maximale Punkteausbeute.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV AUST-BAU Großkrut in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Zwölf Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Poysdorf. Poysdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SV Großkrut zum SC Marchfelder Bank Marchegg, zeitgleich empfängt der SC Poysdorf den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SC Poysdorf, 2:1 (1:0)

81 Roman Weber 2:1

58 Daniel Leisser 1:1

15 Roman Weber 1:0