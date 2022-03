Eckartsau zwingt SV Zistersdorf in die Knie

Details Sonntag, 27. März 2022 00:07

1. Klasse Nord: Der SCG Eckartsau und der SV Zistersdorf boten den rund 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Eckartsau hat mit dem Sieg über den SV Zistersdorf einen Coup gelandet. Zistersdorf hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SCG Eckartsau bereits in Front. Ralf Weber markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Michal Skarupa den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Martin Fuxa in der 23. Minute, als er auf 2:1 verkürzte. Zur Pause hatte Eckartsau eine hauchdünne Führung inne.

Doppelter Fuxa reichte nicht

Das 3:1 für den SCG Eckartsau stellte erneut Ralph Weber sicher. In der 81. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem 2:3 gelang Fuxa ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (82.). Schließlich strich Eckartsau die Optimalausbeute gegen den SV Zistersdorf ein.

Der SCG Eckartsau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Eckartsau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Der SCG Eckartsau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SV Zistersdorf bekleidet mit 32 Zählern Tabellenposition sechs. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Zistersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Eckartsau zum ATSV Sparta Deutsch-Wagram, zeitgleich empfängt der SV Zistersdorf den USV 1950 Hauskirchen.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SV Zistersdorf, 3:2 (2:1)

82 Martin Fuxa 3:2

81 Ralf Weber 3:1

23 Martin Fuxa 2:1

13 Michal Skarupa 2:0

2 Ralf Weber 1:0