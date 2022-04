Großebersdorf verlangt SC Marchegg alles ab

Details Sonntag, 10. April 2022 00:53

1. Klasse Nord: Etwa 100 Besucher kamen nach Großebersdorf um das Spiel gegen Marchegg zu sehen. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Marchegg gegen Großebersdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Luft nach oben hatte Marchegg dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel hatte der Gast deutlich mit 4:0 gewonnen.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Adrian Rabo brachte den SV Großebersdorf in der 50. Minute nach vorn. Doch mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten drheten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten. In der 66. Minute erzielte Patrik Ciger das 1:1 für den SC Marchfelder Bank Marchegg. Der Treffer von Can Turan zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass der SC Marchegg im kommenden Jahr eine Etage höher spielen könnte (68.). Großebersdorfs Mathias Stöckl sah nach 80 Minuten die Ampelkarte. Unter dem Strich verbuchte Marchegg gegen Großebersdorf einen 2:1-Sieg.

Marchegg bleibt oben dran

Der SV Großebersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In dieser Saison sammelte der SV Großebersdorf bisher sechs Siege und kassierte zwölf Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Marchfelder Bank Marchegg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte Marchegg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Marchegg zwölf Siege und zwei Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte.

Der Motor von Großebersdorf stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim SC Marchfelder Bank Marchegg, wo man insgesamt 38 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist der SV Großebersdorf zum SK Spannberg, zeitgleich empfängt der SC Marchegg den SCG Eckartsau.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SC Marchfelder Bank Marchegg, 1:2 (0:0)

68 Can Turan 1:2

66 Patrik Ciger 1:1

50 Adrian Rabo 1:0