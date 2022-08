Aufholjagd des SV Stripfing II gegen den SV Großkrut blieb unbelohnt

Details Samstag, 13. August 2022 01:49

1. Klasse Nord: Auch die Fans der 1. Klasse Nord freuten sich auf den Saisonstart. Rund 50 Zuschauer kamen nach Stripfing um das Spiel der ersten Runde gegen den SV Großkrut zu beobachten. Ein spannendes Spiel lieferten die Reserve des SV Stripfing und SV Großkrut zum Saisonauftakt, das 3:4 endete.

Der SV AUST-BAU Großkrut erwischte einen Blitzstart ins Spiel undOndrej Crla traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Fabian Matula erzielte in der 19. Minute das 2:0 für die Gäste aus Großkrut. Der SV Stripfing II wurde deutlich abgehängt, als der SV AUST-BAU Großkrut auf 3:0 erhöhte (21.) und wieder ließ sich Crla als Torschütze feiern. Doch wer dachte, das Spiel sei bereits entschieden, der irrte. Die Gastgeber zeigten Moral und fanden doch noch ins Spiel zurück. In der 29. Minute bejubelte der SV Stripfing II das 1:3 durch Daniel Markl. Das Heimteam witterte seine Chance und wieder war es Markl der den Ball zum 2:3 versenkte (36.). Den Hattrick machte Markl dann nach 44 Minuten per Strafstoß perfekt und glich das Spiel zum 3:3 aus. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Alen Orman traf zum Sieg

Dass SV Großkrut in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alen Orman, der in der 75. Minute zur Stelle war und zum 4:3 für Großkrut einnetzte. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der SV Stripfing II noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der SV Stripfing II am Ende nicht mehr.

Der SV AUST-BAU Großkrut tritt das nächste Mal in sieben Wochen, am 01.10.2022, beim SC Kreuttal an.

1. Klasse Nord: SV Stripfing II – SV AUST-BAU Großkrut, 3:4 (3:3)

75 Alen Orman 3:4

44 Daniel Markl 3:3

36 Daniel Markl 2:3

29 Daniel Markl 1:3

21 Ondrej Crla 0:3

19 Fabian Matula 0:2

5 Ondrej Crla 0:1