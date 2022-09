Zistersdorf gleicht Zwei-Tore-Rückstand gegen Spannberg noch aus

Details Samstag, 03. September 2022 01:26

1. Klasse Nord: Rund 240 Zuschauer wollten das Spiel zwischen dem SV Zistersdorf und dem SK Spannberg sehen und wurden nicht enttäuscht. Das Spiel vom Freitag zwischen dem SV Zistersdorf und dem SK Spannberg endete mit einem 4:4-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Lange Zeit konnten beide Mannschaften die Null halten und Schaden vermeiden. Der SK Spannberg geriet dann in der 37. Minute doch ins Hintertreffen. Markus Hörwein erzielte das umjubelte 1:0 für die Gastgeber. Zur Pause war Zistersdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

In (vor-)letzter Minute: Nemecek rettet das Remis

Die zweite Halbzeit brachte eine schnelle Wendung in diesem Spiel. Lukas Eisenecker schoss für Spannberg in der 55. Minute das erste Tor. Samuel Deubner versenkte die Kugel zum 2:1 (57.). Damit waren plötzlich die Gäste im Aufwind. Die Schlussphase brachte dann weitere Treffer. Steven Rieser beförderte zunächst das Leder zum 2:2 des SV Zistersdorf in die Maschen (81.). Mit einem schnellen Doppelpack (83./86.) zum 4:2 schockte Eisenecker die Gastgeber erneut und ließ die Gäste vom Sieg träumen. Doch das Spiel war noch nicht zu Ende. Durchsetzungsstark zeigte sich der SV Zistersdorf, als Martin Fuxa (88.) und Kevin Nemecek (89.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Letztlich gingen Zistersdorf und der SK Spannberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der SV Zistersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Zistersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Zistersdorf ist deutlich zu hoch. 16 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nord fing sich bislang mehr Tore ein. Die bisherige Saisonbilanz des SV Zistersdorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Beim SK Spannberg präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Der Gast bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Spannberg bei.

Nur einmal ging der SV Zistersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Freitag reist Zistersdorf zum SV Hausbrunn, zeitgleich empfängt der SK Spannberg den SC Orth/Donau.

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – SK Spannberg, 4:4 (1:0)

89 Kevin Nemecek 4:4

88 Martin Fuxa 3:4

86 Lukas Eisenecker 2:4

83 Lukas Eisenecker 2:3

81 Steven Rieser 2:2

57 Samuel Deubner 1:2

55 Lukas Eisenecker 1:1

37 Markus Hoerwein 1:0