Aufsteiger-Duell: Hausbrunn deklassiert Kronberg

Details Sonntag, 04. September 2022 01:40

1. Klasse Nord: Der SV Hausbrunn zog dem USC Kronberg vor rund 180 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Hausbrunn heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Kronberg und Hausbrunn ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis Hausbrunns Dominik Schüller in Minute 61 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Marek Kavecky beseitigte mit seinen Toren (78./82.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Durch ein Gärtner-Eigentor des USC Kronberg verbesserte Hausbrunn den Spielstand auf 4:0 für sich (84.). Martin Kristof gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Hausbrunn (88.). Hausbrunn überrannte Kronberg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Aufsteiger-Duell geht klar an Hausbrunn

Die Ausbeute der Offensive ist beim USC Kronberg verbesserungswürdig, was man an den erst sechs geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Kronberg bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen.

Am SV Hausbrunn gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nord. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Hausbrunn bei.

Die Defensivleistung des USC Kronberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Hausbrunn offenbarte Kronberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Hausbrunn setzte sich mit diesem Sieg vom USC Kronberg ab und belegt nun mit sieben Punkten den sechsten Rang, während Kronberg weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt. Der USC Kronberg musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am kommenden Samstag trifft Kronberg auf den SV AUST-BAU Großkrut, der SV Hausbrunn spielt tags zuvor gegen den SV Zistersdorf.

1. Klasse Nord: USC Kronberg – SV Hausbrunn, 0:5 (0:0)

88 Martin Kristof 0:5

84 Eigentor durch Dominik Gaertner 0:4

82 Marek Kavecky 0:3

78 Marek Kavecky 0:2

61 Dominik Schueller 0:1