Lehrstunde für Großebersdorf beim SC Orth/Donau

Details Montag, 07. November 2022 00:17

1. Klasse Nord: Etwa 120 Zuschauer wollten das Spiel der 14. Runde mitverfolgen. Orth führte den SV Großebersdorf nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Der SC Orth/Donau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Großebersdorf einen klaren Erfolg.

Die Gäste konnten das Spiel über eine halbe Stunde lang offen halten, doch dann schlugen die Heimischen gleich dreifach zu. Martin Schwinghammer brachte den SV Großebersdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 35. (Elfmeter) und 37. Minute vollstreckte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Mathias Klement die Führung von Orth aus. Nach dem souveränen Auftreten des Gastgebers überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Orth einen sicheren Sieger zu haben. Andreas Werther besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SC Orth/Donau (80.). Mit dem Spielende fuhr der SC Orth/Donau einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Großebersdorf klar, dass gegen Orth heute kein Kraut gewachsen war.

Großebersdorf jetzt Schlusslicht

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Orth in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der SC Orth/Donau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Der SV Großebersdorf fiel auf Platz 15 und ist somit auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Großebersdorf bislang noch nicht. Der Angriff der Gäste ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Nord. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Großebersdorf alles andere als positiv. Die Situation bei Großebersdorf bleibt angespannt. Gegen Orth kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Defensivleistung des SV Großebersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Orth/Donau offenbarte Großebersdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Orth stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV GG Haringsee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Großebersdorf den SC Kreuttal.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – SV Großebersdorf, 5:0 (3:0)

80 Andreas Werther 5:0

54 Oliver Poeltner 4:0

44 Mathias Klement 3:0

37 Martin Schwinghammer 2:0

35 Martin Schwinghammer 1:0