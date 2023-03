Stripfing II feiert Triumph über Hausbrunn

Details Montag, 13. März 2023 01:06

1. Klasse Nord: Durch ein 4:2 holte sich die Reserve des SV Stripfing in der Partie gegen den SV Hausbrunn vor etwa 70 Fans drei Punkte. Die Experten wiesen Hausbrunn vor dem Match gegen den SV Stripfing II die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Die Anfangsphase war für beide Mannschaften eher zum Abtasten gedacht. Der SV Stripfing II ging durch Armando Iseini in der 20. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hielt aber nicht bis zur Pause. Benjamin Bruckner war zur Stelle und markierte das 1:1 des SV Hausbrunn (36.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber auf die Siegerstraße. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Luka Petrovic schnürte einen Doppelpack (49./66.), sodass der SV Stripfing II fortan mit 3:1 führte. Die Gäste aus Hausbrunn waren aber noch nicht geschlagen. Kurz vor dem Ende machten es die Hausbrunner noch einmal spannend. Für das 2:3 von Hausbrunn zeichnete Wolfgang Wimmer verantwortlich (85.). Doch die Hoffnung auf Punkte hielt nur zwei Minuten. Leon Aichinger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für den SV Stripfing II her (87.). Am Schluss gewann der SV Stripfing II gegen den SV Hausbrunn.

Stripfing holt drei ganz wichtige Punkte

Der SV Stripfing II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Heimmannschaft nun auf dem zwölften Platz steht. Der SV Stripfing II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Hausbrunn holte auswärts bisher nur neun Zähler. Der Gast rangiert mit 23 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. Sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der SV Hausbrunn momentan auf dem Konto. Hausbrunn taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nächster Prüfstein für den SV Stripfing II ist auf gegnerischer Anlage der SV AUST-BAU Großkrut (Sonntag, 15:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SV Hausbrunn mit dem SK Spannberg (15:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SV Stripfing II – SV Hausbrunn, 4:2 (1:1)

87 Leon Aichinger 4:2

85 Wolfgang Wimmer 3:2

66 Luka Petrovic 3:1

49 Luka Petrovic 2:1

36 Benjamin Bruckner 1:1

20 Armando Iseini 1:0

