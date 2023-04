Eckartsau bezwingt Kreuttal nach der Pause

Details Sonntag, 09. April 2023 00:09

1. Klasse Nord: Kreuttal konnte Eckartsau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor mehr als 110 Zuschauern mit 1:4. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SCG Eckartsau kassierte der SC Kreuttal eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Kreuttal knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

In Minute 15 traf Eckartsau zum ersten Mal ins Schwarze. Alexander Pipal ließ sich in der 25. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SC Kreuttal. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Der SCG Eckartsau stellte mit dem 2:1 durch Tröstler in der 52. Minute die Weichen auf Sieg. Patrick Schmol versenkte die Kugel zum 3:1 für das Heimteam (58.). Den gebrauchten Tag von Kreuttal unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Daniel Tuchny durch eine Rote Karte (76.). Der SCG Eckartsau ließ den Vorsprung in der 77. Minute anwachsen, als Tröstler mit seinem dritten Tagestreffer auf 4:1 stellte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Eckartsau den SC Kreuttal 4:1.

Tröstler schießt sein Team zum Sieg

Durch den Erfolg verbesserte sich der SCG Eckartsau im Klassement auf Platz drei. In der Defensive von Eckartsau griffen die Räder ineinander, sodass der SCG Eckartsau im bisherigen Saisonverlauf erst 18-mal einen Gegentreffer einsteckte. Zwölf Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SCG Eckartsau.

Kreuttal bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Fünf Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist die Situation des SC Kreuttal aktuell alles andere als rosig. Bei Eckartsau dagegen läuft es mit insgesamt 36 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag tritt der SCG Eckartsau beim SC mapo Marchegg an, während Kreuttal einen Tag zuvor die Reserve des SV Stripfing empfängt.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SC Kreuttal, 4:1 (1:1)

77 Christoph Troestler 4:1

58 Patrick Schmol 3:1

52 Christoph Troestler 2:1

25 Alexander Pipal 1:1

15 Christoph Troestler 1:0

